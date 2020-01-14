Скромна чарівність буржуазії: Міністерство культури, молоді і спорту вразило зарплатами



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Володимир Бородянський і його заступники здолали епоху бідності Скрін-шот

Керівництво Мінкультмолодьспорту заробляє від 100 тисяч до півмільйона

Міністр культури, молоді і спорту України Володимир Бородянський та його заступники внесли в декларації сукупний розмір своєї заробітної плати за грудень на суму в 2 070 000 гривень.

Зарплатня самого очільника Мінкультмолодьспорту на тлі заступників ще доволі скромна. Пан Бородянський у грудні отримав 112 904 гривні.

Заступник міністра Володимир Шумілін, який у переформатованому й об’єднаному з культурою відомстві відповідає за спорт, має оклад 160 000 гривень.

Але то мало. Менше, крім міністра Бородянського, отримує тільки його заступниця Світлана Фоменко – 139 303 гривні.

Далі – більше: перший заступник міністра Анатолій Максимчук – 405 072 гривні; заступниця міністра Ірина Подоляк – 394 710 гривень; заступник міністра Олексій Сивирин – 366 068 гривень; екс-держсекретар Міністерства культури Ростислав Карандєєв – 497 709 гривень.

Нагадаємо, що не так давно народний депутат України від «Слуги народу», чемпіон світу з греко-римської боротьби Жан Беленюк урочисто повідомив, що з 2020 року олімпійські чемпіони в Україні отримуватимуть по 32 тисячі гривень на місяць.