Покликав на розбірки в церкві: Редкач заявив про скандальну поведінку Ломаченка



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Редкач ставав чемпіоном USBA у 2014 році Світлина - XSPORT

Між Редкачем та Ломаченко не вперше з'являється напруга у відношеннях

Український боксер напівсередній ваговій категорії Іван Редкач розповів про інцидент пов'язаний із чемпіоном світу у легкій вазі Василем Ломаченко, який стався з ним напередодні.

Редкач заявив, що Ломаченко розпочав вияснення стосунків та дозволив собі ганебні слова знаходячись у церкві.

«Я завжди писав і говорив, що поважаю Василя Ломаченка як боксера. Але на жаль, сьогодні Василь проявив себе як і не дисциплінований, не стриманий і, в першу чергу людиною, яка не поважає себе, як боксер, його поведінка більше схожа на дворову, хоча навіть найбільш «гоп-стоп» знає, що в церкві розбирання недоречні. Та й які розбірки взагалі можуть бути», – зізнався Редкач.

Редкач більш детально розповів про випадок у церкві.

«Прийшовши сьогодні з сім'єю до церкви, я зустрів там Василя з його командою. Я з Василем привітався, на що православна і віруюча людина, яким себе позиціонує Василь, зі словами «ти чього *ля поплутав», відштовхнув мене двома руками і ще попросив залишитися тут і зараз, і чекати його на розбирання, мовляв йому є мені що пред'явити», – підкреслив Редкач.

На думку Редкача, Ломаченко такою поведінкою принизив свого батька, а також поняття родини та дітей.