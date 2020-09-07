Покликав на розбірки в церкві: Редкач заявив про скандальну поведінку Ломаченка
Між Редкачем та Ломаченко не вперше з'являється напруга у відношеннях
Український боксер напівсередній ваговій категорії Іван Редкач розповів про інцидент пов'язаний із чемпіоном світу у легкій вазі Василем Ломаченко, який стався з ним напередодні.
Редкач заявив, що Ломаченко розпочав вияснення стосунків та дозволив собі ганебні слова знаходячись у церкві.
«Я завжди писав і говорив, що поважаю Василя Ломаченка як боксера. Але на жаль, сьогодні Василь проявив себе як і не дисциплінований, не стриманий і, в першу чергу людиною, яка не поважає себе, як боксер, його поведінка більше схожа на дворову, хоча навіть найбільш «гоп-стоп» знає, що в церкві розбирання недоречні. Та й які розбірки взагалі можуть бути», – зізнався Редкач.
Редкач більш детально розповів про випадок у церкві.
«Прийшовши сьогодні з сім'єю до церкви, я зустрів там Василя з його командою. Я з Василем привітався, на що православна і віруюча людина, яким себе позиціонує Василь, зі словами «ти чього *ля поплутав», відштовхнув мене двома руками і ще попросив залишитися тут і зараз, і чекати його на розбирання, мовляв йому є мені що пред'явити», – підкреслив Редкач.
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Я всегда писал и говорил что уважаю Василия Ломоченко как боксера. Но увы, сегодня Василий проявил себя как не дисциплинированный, не сдержанный и в первую очередь не уважающий себя боксер, его поведение больше похоже на дворовое, хотя даже самый гоп стоп знает что в церкве разборки не уместны. Да и какие разборки вообще могут быть.... Прийдя сегодня с семьей в церковь, я встретил там Василия с его командой. Я с Василием поздоровался, на что православный и верующий человек каким себя позицеанирует Василий, со словами “ты чё бля попутался”, отталкунл меня двумя руками и еще попросил остаться здесь и сейчас и ждать его на разборки, мол ему есть мне что предъявить. Вася, ты просто Вася! В церкве, в присутсвии моей жены и сына, в присутствии других верующих ты руками махаешь и эмоции свои не контролируешь .....Что же тебя так задело???? Ты по каким понятиям вообще живешь....? Точно не по Божьим , не по человеческим, не по спортивным. Ты не меня в данном случае унизил, а отца своего, я не думаю что он так тебя воспитывал и тренерует что бы ты и в его присутсвие руками и языком в церкве мохал. Да и понятия семьи, а в частности жены и детей, у тебя тоже нет. Иначе ты бы уважал присутствие моей семьи и семьи других да еще и в Храме Божьем! Если ты не умеешь реагировать на критику в соц сетях, удались и выдохни. Видимо тебе не под силу это. Похоже на то что, В Украине любой кто не так посмотрел на Васю или не то сказал, получает звездный пендель от Василия лично. Поэтому там как бы культ одного боксера. Видимо Папа Лопеса залез глубоко к тебе в голову !!! Грош цена твоей вере Вася! Перед тем как зайти в храм я сыну рассказывал как себя вести нужно в храме и почему если он ведёт себя плохо то в первую очередь плохо будут думать не о нем, а о нас с мамой. Вася, ты своим наглядным примером сломал все что мы учили по дороге.... ты знаешь трудно объяснить теперь ребёнку почему ему можно только шепотом в церкве говорить, тебе громко матом и руками махать!
На думку Редкача, Ломаченко такою поведінкою принизив свого батька, а також поняття родини та дітей.