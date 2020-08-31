Українець Постол заробив великий гонорар за чемпіонський бій з Раміресом



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Для Віктора Постола нинішній гонорар - один із рекордних, для раміреса - рекордний Світлина - Boxrec

Поясів у суперника Віктор не забрав, але заробив непогано

Український боксер першої півсередньої ваги Віктор Постол, який поступився рішенням більшості суддів чемпіону світу за версіями WBC і WBO Хосе Раміресу, заробив один з найбільших гонорарів у кар'єрі.

За даними ЗМІ, призові українця склали 500 тисяч доларів, його суперника – 850 тисяч. Гонорар розміром $500 тисяч Віктор отримував за бій з Джошем Тейлором, а ось поєдинок з американцем Теренсом Кроуфордом «коштував» для Постола дорожче – $650 тисяч.

Так само повідомляється, що для Раміреса бій з Постолом - поки найбільший грошовий у кар'єрі.