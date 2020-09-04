Батько Лопеса про Ломаченка: це просто тіло на рингу



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Зухвалий чемпіон IBF Лопес Instagram Теофімо Лопеса

Теофімо Лопес-старший виразив впевненість у швидкій перемозі свого сина над Василем Ломаченко

Батько Теофімо Лопес-старший заявив, що не вважає українського чемпіона світу за версіями WBA, WBO, WBC Василя Ломаченка класним боксером. Про це він розповів у подкасті «You Can not Play Boxing».

Батько чемпіона IBF у легкій вазі вважає українського чемпіона світу боксером, який завдає удари повз цілі.

«Я не вважаю класним боксера, який просто викидає удари, не знаючи, куди вони потраплять. Для мене Ломаченко саме такий боксер. Якщо він думає, що вийде на ринг і зробить це з моїм сином, то полетить в чортів нокаут, - наголосив батько чемпіона світу по версії IBF. - Якщо Ломаченко захоче відбігати, ми не будемо викидати удари, як Салідо. Це будуть шалені удари. Ми причепимося до Ломаченка і підберемося до нього. Це тільки питання часу».

Також Лопес-старший не думає, що бій триватиме більше п’яти раундів. На думку батька американця, Ломаченко нічим не відрізняється від минулих опонентів Лопеса – Річчарда Коммі та Магдалено.

Додамо, бій Ломаченко – Лопес запланований на 17 жовтня.