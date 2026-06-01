ЗСУ на фронті ліквідували чемпіона Росії, який мав порушення інтелекту

Окупант Тарсов був ліквідований 30 січня 2026 року в Гуляйполі (Запорізька область)

Сили оборони знищили російського окупанта Всеволода Тарасова. Про це повідомляє «Главком».

Всеволод Тарасов був уродженцем Якутії (РФ), кандидатом у майстри спорту Росії, чемпіоном РФ з легкої атлетики серед осіб з порушенням інтелекту.

Сівба з дитинства горів спортом. Мріяв про вільну боротьбу, але здоров'я направило його у легку атлетику — і він не просто прийняв цей виклик, а підкорив його. Ще у школі завоював понад 40 медалей.

У 2024 році Всеволод Тарасов став чемпіоном Росії в потрійному стрибку серед осіб з порушенням інтелекту. Після цієї перемоги він став кандидатом у збірну РФ. Пізніше працював тренером з кросфіту.

21-річний Тарасов брав участь у злочинній війні Росії проти України: був рядовим із позивним Мисливець.

Він вважався зниклим безвісти, потім стало відомо, що окупант був ліквідований 30 січня 2026 року в Гуляйполі (Запорізька область).

Нагадаємо, Сили оборони ліквідували російського окупанта 46-річного Георгія Камалова.

Камалов грав за команду «Ера» Владивосток з 2003 по 2011 рік. Завершивши ігрову кар'єру через травму та перейшов на тренерську роботу.

Свою тренерську діяльність він розпочав у системі «Ери». Останніми роками Камалов працював із футбольним клубом «Анрі». Зокрема, вивів цей клуб на рівень Кубка Росії.

«Він був по вуха у боргах. Через це підписав контракт. Розплатився, отримавши виплату. Але потім довелося піти повоювати. І загинути. У віці 46 років. Така ось хтонь. Поки хтось десь на розв'язку Ліги Чемпіонів чекає і Чемпіонату світу з футболу, футбольний тренер з російської глибинки пішов і вбився», – прокоментував смерть російський опозиційний журналіст Дмитро Низовцев.