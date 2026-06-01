Головна Спорт Новини
search button user button menu button

ЗСУ на фронті ліквідували чемпіона Росії, який мав порушення інтелекту

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
ЗСУ на фронті ліквідували чемпіона Росії, який мав порушення інтелекту
Окупант Тарсов був ліквідований 30 січня 2026 року в Гуляйполі (Запорізька область)
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

У 2024 році Тарасов став чемпіоном Росії в потрійному стрибку серед осіб з порушенням інтелекту

Сили оборони знищили російського окупанта Всеволода Тарасова. Про це повідомляє «Главком».

Всеволод Тарасов був уродженцем Якутії (РФ), кандидатом у майстри спорту Росії, чемпіоном РФ з легкої атлетики серед осіб з порушенням інтелекту.

Сівба з дитинства горів спортом. Мріяв про вільну боротьбу, але здоров'я направило його у легку атлетику — і він не просто прийняв цей виклик, а підкорив його. Ще у школі завоював понад 40 медалей.

У 2024 році Всеволод Тарасов став чемпіоном Росії в потрійному стрибку серед осіб з порушенням інтелекту. Після цієї перемоги він став кандидатом у збірну РФ. Пізніше працював тренером з кросфіту.

21-річний Тарасов брав участь у злочинній війні Росії проти України: був рядовим із позивним Мисливець.

Він вважався зниклим безвісти, потім стало відомо, що окупант був ліквідований 30 січня 2026 року в Гуляйполі (Запорізька область).

Нагадаємо, Сили оборони ліквідували російського окупанта 46-річного Георгія Камалова.

Камалов грав за команду «Ера» Владивосток з 2003 по 2011 рік. Завершивши ігрову кар'єру через травму та перейшов на тренерську роботу.

Свою тренерську діяльність він розпочав у системі «Ери». Останніми роками Камалов працював із футбольним клубом «Анрі». Зокрема, вивів цей клуб на рівень Кубка Росії.

«Він був по вуха у боргах. Через це підписав контракт. Розплатився, отримавши виплату. Але потім довелося піти повоювати. І загинути. У віці 46 років. Така ось хтонь. Поки хтось десь на розв'язку Ліги Чемпіонів чекає і Чемпіонату світу з футболу, футбольний тренер з російської глибинки пішов і вбився», – прокоментував смерть російський опозиційний журналіст Дмитро Низовцев.

Теги: росія окупанти спорт війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дар'я Стаценко (сидить у центрі з двома дітьми) долучилася до фотосесії з окупантами
Гандболістка з Києва взяла участь у заході на честь російських окупантів
7 травня, 11:03
Окупанти з півночі тиснуть на Куп’янськ – Угруповання Об'єднаних сил
Окупанти з півночі тиснуть на Куп’янськ – Угруповання Об'єднаних сил
14 травня, 16:28
Головним маркером паралічу комерційного сектору стало різке зростання простроченої дебіторської заборгованості
Розвідка констатує початок системної банківської кризи в РФ
17 травня, 15:02
Фіцо зустрівся з Путіним після демаршу країн Балтії
Словацький прем'єр зустрівся з Путіним у Москві
9 травня, 15:41
Олександр Бутягін очолить археологічну експедицію у східному Криму
Російський археолог Бутягін знову очолить археологічну експедицію в окупованому Криму (відео)
20 травня, 08:10
Даніель Ковальчук був активним учасником фанатської трибуни «Динамо» з 2012 року
Захищав Україну з 2014 року, створив підрозділ Morana team. Згадаймо Даніеля Ковальчука
20 травня, 09:00
Кремль може дійти висновку, що лише пряме розширення конфлікту на територію Європи здатне похитнути підтримку України
У Путіна лишився тільки один варіант виграти війну – Die Zeit
16 травня, 19:51
Росія спробувала посіяти паніку новим фейком про жінок і ЗСУ
Росія вигадала нову страшилку про «мобілізацію жінок» в Україні
22 травня, 21:17
Пожежа і стовп диму над окупованим Луганськом після удару по нафтобазі
В окупованому Луганську спалахнула нафтобаза, у Мелітополі – серія вибухів
24 травня, 05:35

Новини

Тренер «Шахтаря» і лідер середняка отримали призи травня в Прем'єр-лізі
Тренер «Шахтаря» і лідер середняка отримали призи травня в Прем'єр-лізі
ЗСУ на фронті ліквідували чемпіона Росії, який мав порушення інтелекту
ЗСУ на фронті ліквідували чемпіона Росії, який мав порушення інтелекту
Два фіналісти Ліги чемпіонів увійшли до складу збірної Еквадору на Чемпіонат світу
Два фіналісти Ліги чемпіонів увійшли до складу збірної Еквадору на Чемпіонат світу
ФІФА заборонила чергову хитрість команд перед Чемпіонатом світу 2026
ФІФА заборонила чергову хитрість команд перед Чемпіонатом світу 2026
Рекордсмен чемпіонату Англії оголосив про завершення кар'єри
Рекордсмен чемпіонату Англії оголосив про завершення кар'єри
Збірна України з мініфутболу вийшла у чвертьфінал Євро-2026
Збірна України з мініфутболу вийшла у чвертьфінал Євро-2026

Новини

Світова криза чіпів знизила попит на смартфони
Сьогодні, 13:48
«Ви прийдете наступного понеділка?» У центрі Стокгольма чотири роки поспіль збираються люди на підтримку України
Сьогодні, 12:58
Люблін зняв прапор України з будівлі ратуші: у чому причина
Сьогодні, 12:49
На Мальті вибухнув завод з виробництва феєрверків (відео)
Сьогодні, 12:06
«Подбай про моїх людей». Ахметов розповів про розмову з Редісом за кілька хвилин до виходу з Азовсталі
Сьогодні, 09:22
Україна переможе у війні проти Росії, на це є причини – Ахметов
Сьогодні, 08:52

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua