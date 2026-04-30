Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Учасник першого Мундіалю в історії України задумав завершити кар'єру після Чемпіонату світу 2026

Антон Федорців
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Гільєрмо Очоа піде на пенсію рекордсменом планети
фото: Reuters

У липні ветерану виповниться 41 рік

Голкіпер збірної Мексики Гільєрмо Очоа вирішив повісити бутси на цвях після домашнього Чемпіонату світу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдера Фабріціо Романо.

Прийдешній Мундіаль стане для воротаря шостим у кар'єрі. Він був у заявці національної команди ще на ЧС-2006. Щоправда, на першому в історії збірної України планетарному форумі Очоа на полі не з'явився.

На лаві запасних він провів і турнір 2010 року. Натомість на трьох наступних чемпіонатах світу кіпер був основним і відіграв усі поєдинки Мексики від дзвінка до дзвінка. До свого активу він записав 11 поєдинків.

У разі поїздки на ЧС-2026 Очоа стане рекордсменом за кількістю турнірів. Щоправда, найімовірніше, йому доведеться ділити цей показник зі ще двома зірками. Аргентинець Ліонель Мессі та португальський форвард Кріштіану Роналду теж планують взяти участь в шостому персонально Мундіалі.

Збірна Мексики на ЧС-2026

Національна команда вдев'яте поспіль вийшла на Мундіаль. Найвищим досягненням Мексики залишається чвертьфінал Кубка світу (двічі). В обох випадках до цієї стадії «Триколор» виходив на домашніх чемпіонатах.

За результатами жеребкування Мексика потрапила в групу A турніру. Там її суперниками будуть збірні Південної Африки, Республіки Корея і Чехії. Національна команда Мексики відкриватиме Кубок світу матчем проти ПАР 11 червня.

Параметри ЧС-2026

Прийдешній Мундіаль стане першим турніром, у якому візьмуть участь 48 збірних. Також цьогоріч уперше Кубок світу приймуть відразу три країни – США, Канада та Мексика.

Поєдинки Чемпіонату світу 2026 року приймуть 16 тамтешніх міст. Матч-відкриття 11 червня прийме Мехіко. У цьому поєдинку зійдуться національні команди Мексики та Південної Африки. Натомість фінал відбудеться 19 липня в американському Іст-Резерфорді (штат Нью-Джерсі).

Загалом на турнірі зіграють 104 матчі. Зокрема, на груповому етапі Мундіалю відбудуться 72 поєдинки в дванадцяти квартетах.

До слова, легенда іспанської «Барселони» Рафаель Маркес очолить збірну Мексики після Чемпіонату світу. Майбутнє призначення підтвердив директор Федерації футболу Мексики Дуїліо Давіно. Контракт із фахівцем асоціація вже уклала.

Нагадаємо, Мексика зібралася задіяти майже 100 тисяч силовиків для охорони Мундіалю-2026. На них буде покладена відповідальність за безпеку фанатів. Внутрішня ситуація у Мексиці ускладнилася через зіткнення правоохоронців із картелями.

Читайте також:

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua