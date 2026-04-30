Учасник першого Мундіалю в історії України задумав завершити кар'єру після Чемпіонату світу 2026

У липні ветерану виповниться 41 рік

Голкіпер збірної Мексики Гільєрмо Очоа вирішив повісити бутси на цвях після домашнього Чемпіонату світу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдера Фабріціо Романо.

Прийдешній Мундіаль стане для воротаря шостим у кар'єрі. Він був у заявці національної команди ще на ЧС-2006. Щоправда, на першому в історії збірної України планетарному форумі Очоа на полі не з'явився.

На лаві запасних він провів і турнір 2010 року. Натомість на трьох наступних чемпіонатах світу кіпер був основним і відіграв усі поєдинки Мексики від дзвінка до дзвінка. До свого активу він записав 11 поєдинків.

У разі поїздки на ЧС-2026 Очоа стане рекордсменом за кількістю турнірів. Щоправда, найімовірніше, йому доведеться ділити цей показник зі ще двома зірками. Аргентинець Ліонель Мессі та португальський форвард Кріштіану Роналду теж планують взяти участь в шостому персонально Мундіалі.

Збірна Мексики на ЧС-2026

Національна команда вдев'яте поспіль вийшла на Мундіаль. Найвищим досягненням Мексики залишається чвертьфінал Кубка світу (двічі). В обох випадках до цієї стадії «Триколор» виходив на домашніх чемпіонатах.

За результатами жеребкування Мексика потрапила в групу A турніру. Там її суперниками будуть збірні Південної Африки, Республіки Корея і Чехії. Національна команда Мексики відкриватиме Кубок світу матчем проти ПАР 11 червня.

Параметри ЧС-2026

Прийдешній Мундіаль стане першим турніром, у якому візьмуть участь 48 збірних. Також цьогоріч уперше Кубок світу приймуть відразу три країни – США, Канада та Мексика.

Поєдинки Чемпіонату світу 2026 року приймуть 16 тамтешніх міст. Матч-відкриття 11 червня прийме Мехіко. У цьому поєдинку зійдуться національні команди Мексики та Південної Африки. Натомість фінал відбудеться 19 липня в американському Іст-Резерфорді (штат Нью-Джерсі).

Загалом на турнірі зіграють 104 матчі. Зокрема, на груповому етапі Мундіалю відбудуться 72 поєдинки в дванадцяти квартетах.

До слова, легенда іспанської «Барселони» Рафаель Маркес очолить збірну Мексики після Чемпіонату світу. Майбутнє призначення підтвердив директор Федерації футболу Мексики Дуїліо Давіно. Контракт із фахівцем асоціація вже уклала.

Нагадаємо, Мексика зібралася задіяти майже 100 тисяч силовиків для охорони Мундіалю-2026. На них буде покладена відповідальність за безпеку фанатів. Внутрішня ситуація у Мексиці ускладнилася через зіткнення правоохоронців із картелями.