Два фіналісти Ліги чемпіонів увійшли до складу збірної Еквадору на Чемпіонат світу

«Триколор» везе зірок планетарного рівня на Мундіаль

Тренерський штаб національної команди Еквадору визначився з переліком учасників Чемпіонату світу 2026. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Еквадорської футбольної федерації.

До заявки потрапили нещодавні суперники у фіналі Ліги чемпіонів – центрбек французького ПСЖ Вільян Пачо та оборонець лондонського «Арсенала» П'єро Інкап'є. Також у списку прогнозовано опинився хавбек Мойзес Кайседо з лондонського «Челсі». Компанію йому склав експівзахисник донецького «Шахтаря» Деніл Кастільйо.

Фінальна заявка збірної Еквадору на ЧС-2026

Себастьян Беккасесе взяв на турнір 26 виконавців. До поєдинків проти національних команд Кот-д'Івуару, Кюрасао та Німеччини готуватимуть три голкіпери, вісім оборонців, десять хавбеків і п'ять форвардів.

Воротарі: Ернан Галіндес («Уракан»), Мойзес Рамірес («Кіфісія»), Гонсало Валле (ЛДУ)

Захисники: Вільян Пачо (ПСЖ), П'єро Інкап'є («Арсенал»), Жоель Ордоньєс («Брюгге»), Фелікс Торрес («Інтернасьйонал»), Первіс Еступіньян («Мілан»), Ямар Медіна («Генк»), Анжело Пресіадо («Атлетіко Мінейро»), Джексон Порозо («Тіхуана»)

Півзахисники: Алан Мінда («Атлетіко Мінейро»), Мойзес Кайседо («Челсі» ), Джорді Альсівар «(Індепендьєнте дель Вальє»), Деніл Кастільйо («Мідтьюлланн»), Джон Єбоа («Венеція»), Алан Франко («Атлетіко Мінейро»), Педро Віте («Пумас»), Кендрі Паес («Рівер Плейт»), Нілсон Ангуло («Сандерленд»), Гонсало Плата («Фламенго»)

Нападники: Кевін Родрігес («Юніон» Сент-Жиллуаз), Ентоні Валенсія («Антверпен»), Енер Валенсія («Пачука»), Джорді Кайседо («Уракан»), Джеремі Аревало («Штутгарт»)

Календар матчів Чемпіонату світу з футболу 2026 року

Дата Час Матч / Пара суперників ЧС-2026, група A. Розклад матчів 11 червня 22:00 Мексика – ПАР 12 червня 05:00 Республіка Корея – Чехія 18 червня 19:00 Чехія – ПАР 19 червня 04:00 Мексика – Республіка Корея 25 червня 04:00 Чехія – Мексика 25 червня 04:00 ПАР – Республіка Корея ЧС-2026, група B. Розклад матчів 12 червня 22:00 Канада – Боснія і Герцеговина 13 червня 22:00 Катар – Швейцарія 18 червня 22:00 Швейцарія – Боснія і Герцеговина 19 червня 01:00 Канада – Катар 24 червня 22:00 Швейцарія – Канада 24 червня 22:00 Боснія і Герцеговина – Катар ЧС-2026, група C. Розклад матчів 14 червня 01:00 Бразилія – Марокко 14 червня 04:00 Гаїті – Шотландія 20 червня 01:00 Шотландія – Марокко 20 червня 03:30 Бразилія – Гаїті 25 червня 01:00 Шотландія – Бразилія 25 червня 01:00 Марокко – Гаїті ЧС-2026, група D. Розклад матчів 13 червня 04:00 США – Парагвай 14 червня 07:00 Австралія – Туреччина 19 червня 22:00 США – Австралія 20 червня 06:00 Туреччина – Парагвай 26 червня 05:00 Туреччина – США 26 червня 05:00 Парагвай – Австралія ЧС-2026, група E. Розклад матчів 14 червня 20:00 Німеччина – Кюрасао 15 червня 02:00 Кот-д'Івуар – Еквадор 20 червня 23:00 Німеччина – Кот-д'Івуар 21 червня 03:00 Еквадор – Кюрасао 25 червня 23:00 Кюрасао – Кот-д'Івуар 25 червня 23:00 Еквадор – Німеччина ЧС-2026, група F. Розклад матчів 14 червня 23:00 Нідерланди – Японія 15 червня 05:00 Швеція – Туніс 20 червня 20:00 Нідерланди – Швеція 21 червня 07:00 Туніс – Японія 26 червня 02:00 Японія – Швеція 26 червня 02:00 Туніс – Нідерланди ЧС-2026, група G. Розклад матчів 15 червня 22:00 Бельгія – Єгипет 16 червня 04:00 Іран – Нова Зеландія 21 червня 22:00 Бельгія – Іран 22 червня 04:00 Нова Зеландія – Єгипет 27 червня 06:00 Єгипет – Іран 27 червня 06:00 Нова Зеландія – Бельгія ЧС-2026, група H. Розклад матчів 15 червня 19:00 Іспанія – Кабо-Верде 16 червня 01:00 Саудівська Аравія – Уругвай 21 червня 19:00 Іспанія – Саудівська Аравія 22 червня 01:00 Уругвай – Кабо-Верде 27 червня 03:00 Кабо-Верде – Саудівська Аравія 27 червня 03:00 Уругвай – Іспанія ЧС-2026, група I. Розклад матчів 16 червня 22:00 Франція – Сенегал 17 червня 01:00 Ірак – Норвегія 23 червня 00:00 Франція – Ірак 23 червня 03:00 Норвегія – Сенегал 26 червня 22:00 Норвегія – Франція 26 червня 22:00 Сенегал – Ірак ЧС-2026, група J. Розклад матчів 17 червня 04:00 Аргентина – Алжир 17 червня 07:00 Австрія – Йорданія 22 червня 20:00 Аргентина – Австрія 23 червня 06:00 Йорданія – Алжир 28 червня 05:00 Алжир – Австрія 28 червня 05:00 Йорданія – Аргентина ЧС-2026, група K. Розклад матчів 17 червня 20:00 Португалія – ДР Конго 18 червня 05:00 Узбекистан – Колумбія 23 червня 20:00 Португалія – Узбекистан 24 червня 05:00 Колумбія – ДР Конго 28 червня 02:30 Колумбія – Португалія 28 червня 02:30 ДР Конго – Узбекистан ЧС-2026, група L. Розклад матчів 17 червня 23:00 Англія – Хорватія 18 червня 02:00 Гана – Панама 23 червня 23:00 Англія – Гана 24 червня 02:00 Панама – Хорватія 28 червня 00:00 Панама – Англія 28 червня 00:00 Хорватія – Гана ЧС-2026, 1/16 фіналу. Попередній розклад матчів 28 червня 22:00 друга команда групи A – друга команда групи B 29 червня 20:00 переможець групи C – друга команда групи F 29 червня 23:30 переможець групи E – третя команда групи A/B/C/D/F 30 червня 04:00 переможець групи F – друга команда групи C 30 червня 20:00 друга команда групи E – друга команда групи I 1 липня 00:00 переможець групи I – третя команда групи C/D/F/G/H 1 липня 04:00 переможець групи A – третя команда групи C/E/F/H/I 1 липня 19:00 переможець групи L – третя команда групи E/H/I/J/K 1 липня 23:00 переможець групи G – третя команда групи A/E/H/I/J 2 липня 03:00 переможець групи D – третя команда групи B/E/F/I/J 2 липня 22:00 переможець групи H – друга команда групи J 3 липня 02:00 друга команда групи K – друга команда групи L 3 липня 06:00 переможець групи B – третя команда групи E/F/G/I/J 3 липня 21:00 друга команда групи D – друга команда групи G 4 липня 01:00 переможець групи J – друга команда групи H 4 липня 04:30 переможець групи K – третя команда групи D/E/I/J/L ЧС-2026, 1/8 фіналу. Попередній розклад матчів 4 липня 20:00 переможець матчу 1 1/16 фіналу – переможець матчу 4 1/16 фіналу 5 липня 00:00 переможець матчу 3 1/16 фіналу – переможець матчу 6 1/16 фіналу 5 липня 23:00 переможець матчу 2 1/16 фіналу – переможець матчу 5 1/16 фіналу 6 липня 03:00 переможець матчу 7 1/16 фіналу – переможець матчу 8 1/16 фіналу 6 липня 22:00 переможець матчу 12 1/16 фіналу – переможець матчу 11 1/16 фіналу 7 липня 03:00 переможець матчу 10 1/16 фіналу – переможець матчу 9 1/16 фіналу 7 липня 19:00 переможець матчу 15 1/16 фіналу – переможець матчу 14 1/16 фіналу 7 липня 23:00 переможець матчу 13 1/16 фіналу – переможець матчу 16 1/16 фіналу ЧС-2026, 1/4 фіналу. Попередній розклад матчів 9 липня 23:00 переможець матчу 1 1/8 фіналу – переможець матчу 2 1/8 фіналу 10 липня 22:00 переможець матчу 5 1/8 фіналу – переможець матчу 6 1/8 фіналу 11 липня 00:00 переможець матчу 3 1/8 фіналу – переможець матчу 4 1/8 фіналу 11 липня 04:00 переможець матчу 7 1/8 фіналу – переможець матчу 8 1/8 фіналу ЧС-2026, 1/2 фіналу. Попередній розклад матчів 14 липня 22:00 переможець матчу 1 чвертьфіналу – переможець матчу 2 чвертьфіналу 15 липня 22:00 переможець матчу 3 чвертьфіналу – переможець матчу 4 чвертьфіналу ЧС-2026, фінал. Попередній розклад матчу 19 липня 22:00 переможець матчу 1 півфіналу – переможець матчу 2 півфіналу

До слова, тренерський штаб збірної Іспанії не взяв на ЧС-2026 жодного футболіста мадридського «Реала». Віцечемпіон Ла Ліги залишився без представництва в національній команді. Натомість Барселона делегувала сімох виконавців.

Нагадаємо, на Чемпіонаті світу вилучатимуть футболістів за хитрий трюк під час конфліктів. Арбітри зобов'язані карати червоними картками футболістів за прикривання рота під час сварок. Також вилучатимуть гравців за спробу піти з поля на знак протесту проти суддівства.

