Реванш Джошуа – Руїс відбудеться на Близькому Сході



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ентоні Джошуа - Енді Руїс fightnews.com

Визначено місце проведення реваншу між Ентоні Джошуа та Енді Руїсом

Реванш між британцем Ентоні Джошуа (22-1, 21 КО) та чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Енді Руїсом (33-1, 20 КО) відбудеться в Саудівській Аравії. Суперники зустрінуться 7 грудня в Ер-Ріяді, інформує The Telegraph.

Спортивні меценати Саудівської Аравії виділили на організацію бою 100 мільйонів доларів.

Також розглядалася можливість проведення реваншу в Дубаї чи валлійському Кардиффі.

На початку червня Руїс сенсаційно нокаутував Джошуа в титульному бою.