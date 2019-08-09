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    Реванш Джошуа – Руїс відбудеться на Близькому Сході

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    Ентоні Джошуа - Енді Руїс - Реванш Джошуа – Руїс відбудеться на Близькому Сході
    Ентоні Джошуа - Енді Руїс
    fightnews.com

    Визначено місце проведення реваншу між Ентоні Джошуа та Енді Руїсом

    Реванш між британцем Ентоні Джошуа (22-1, 21 КО) та чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Енді Руїсом (33-1, 20 КО) відбудеться в Саудівській Аравії. Суперники зустрінуться 7 грудня в Ер-Ріяді, інформує The Telegraph.

    Спортивні меценати Саудівської Аравії виділили на організацію бою 100 мільйонів доларів.

    Також розглядалася можливість проведення реваншу в Дубаї чи валлійському Кардиффі.

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    На початку червня Руїс сенсаційно нокаутував Джошуа в титульному бою.

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