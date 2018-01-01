Рейтинг ATP. Долгополов втратив чотири позиції, Стаховський залишився 118-м
- Сьогодні, 12:10
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Розсилка
Олександр Долгополов. Фото: Twitter @saqueganador
Федерер втримався на вершині
Офіційний сайт ATP опублікував оновлений рейтинг чоловічого одиночного розряду.
Найкращий тенісист України Олександр Долгополов втратив чотири рядки і опустився на 48-е місце.
Сергій Стаховський залишився на 118-й позиції, а Ілля Марченко вже 244-й.
Рейтинг ATP станом на 26 лютого 2018 року
1. Роджер Федерер (Швейцарія) - 10105
2. Рафаель Надаль (Іспанія) - 9760
3. Марін Чілич (Хорватія) - 4960
4. Григор Димитров (Болгарія) - 4635
5. Олександр Звєрєв (Німеччина) - 4450
6. Домінік Тім (Австрія) - 3810
7. Давід Гоффен (Бельгія) - 3280
8. Кевін Андерсон (ПАР) - 2825
9. Хуан Мартін дель Потро (Аргентина) - 2745
10. Джек Сок (США) - 2650
...
48. Олександр Долгополов (Україна) - 1001
118. Сергій Стаховський (Україна) - 474
244. Ілля Марченко (Україна) - 210