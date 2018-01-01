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    Рейтинг ATP. Долгополов втратив чотири позиції, Стаховський залишився 118-м

    Федерер втримався на вершині
    Офіційний сайт ATP опублікував оновлений рейтинг чоловічого одиночного розряду. Найкращий тенісист України Олександр Долгополов втратив чотири рядки і опустився на 48-е місце. Сергій Стаховський залишився на 118-й позиції, а Ілля Марченко вже 244-й. Рейтинг ATP станом на 26 лютого 2018 року 1. Роджер Федерер (Швейцарія) - 101052. Рафаель
    • Сьогодні, 12:10
    • Розсилка
    Олександр Долгополов. Фото: Twitter @saqueganador
    Олександр Долгополов. Фото: Twitter @saqueganador

    Федерер втримався на вершині

    Офіційний сайт ATP опублікував оновлений рейтинг чоловічого одиночного розряду.

    Найкращий тенісист України Олександр Долгополов втратив чотири рядки і опустився на 48-е місце.

    Сергій Стаховський залишився на 118-й позиції, а Ілля Марченко вже 244-й.

    Рейтинг ATP станом на 26 лютого 2018 року

    1. Роджер Федерер (Швейцарія) - 10105
    2. Рафаель Надаль (Іспанія) - 9760
    3. Марін Чілич (Хорватія) - 4960
    4. Григор Димитров (Болгарія) - 4635
    5. Олександр Звєрєв (Німеччина) - 4450
    6. Домінік Тім (Австрія) - 3810
    7. Давід Гоффен (Бельгія) - 3280
    8. Кевін Андерсон (ПАР) - 2825
    9. Хуан Мартін дель Потро (Аргентина) - 2745
    10. Джек Сок (США) - 2650
    ...
    48. Олександр Долгополов (Україна) - 1001
    118. Сергій Стаховський (Україна) - 474
    244. Ілля Марченко (Україна) - 210

    Сергій Стаховський теніс Олександр Долгополов Ілля Марченко
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