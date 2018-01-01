Рейтинг ATP. Долгополов залишився єдиним українцем у топ-100
- Сьогодні, 12:34
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Опубліковано оновлений рейтинг ATP
Офіційний сайт ATP опублікував оновлений рейтинг чоловічого одиночного розряду.
У топ-10 змін не відбулося.
Зберегли свої позиції українці Олександр Долгополов та Ілля Марченко.
Своєю чергою Сергій Стаховський опустився на три рядки.
ATP Tour Singles Rankings
Станом на 5 лютого 2018 року
1 (1). Рафаель Надаль (Іспанія) - 9760
2 (2). Роджер Федерер (Швейцарія) - 9605
3 (3). Марін Чілич (Хорватія) - 4960
4 (4). Григор Димитров (Болгарія) - 4630
5 (5). Олександр Звєрєв (Німеччина) - 4610
6 (6). Домінік Тім (Австрія) - 4060
7 (7). Давід Гоффен (Бельгія) - 3460
8 (8). Джек Сок (США) - 2880
9 (9). Хуан Мартін дель Потро - 2815
10 (10). Пабло Карреньо-Буста (Іспанія) - 2705
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34 (34). Олександр Долгополов (Україна) - 1341
116 (113). Сергій Стаховський (Україна) - 498
212 (212). Ілля Марченко (Україна) - 250