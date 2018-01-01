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    Рейтинг ATP. Долгополов залишився єдиним українцем у топ-100

    Опубліковано оновлений рейтинг ATP
    Офіційний сайт ATP опублікував оновлений рейтинг чоловічого одиночного розряду. У топ-10 змін не відбулося. Зберегли свої позиції українці Олександр Долгополов та Ілля Марченко. Своєю чергою Сергій Стаховський опустився на три рядки. ATP Tour Singles Rankings Станом на 5 лютого 2018 року 1 (1). Рафаель Надаль (Іспанія) - 97602 (2). Роджер
    • Сьогодні, 12:34
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    Олександр Долгополов. Фото: Getty Images
    Олександр Долгополов. Фото: Getty Images

    Опубліковано оновлений рейтинг ATP

    Офіційний сайт ATP опублікував оновлений рейтинг чоловічого одиночного розряду.

    У топ-10 змін не відбулося.

    Зберегли свої позиції українці Олександр Долгополов та Ілля Марченко.

    Своєю чергою Сергій Стаховський опустився на три рядки.

    ATP Tour Singles Rankings

    Станом на 5 лютого 2018 року

    1 (1). Рафаель Надаль (Іспанія) - 9760
    2 (2). Роджер Федерер (Швейцарія) - 9605
    3 (3). Марін Чілич (Хорватія) - 4960
    4 (4). Григор Димитров (Болгарія) - 4630
    5 (5). Олександр Звєрєв (Німеччина) - 4610
    6 (6). Домінік Тім (Австрія) - 4060
    7 (7). Давід Гоффен (Бельгія) - 3460
    8 (8). Джек Сок (США) - 2880
    9 (9). Хуан Мартін дель Потро - 2815
    10 (10). Пабло Карреньо-Буста (Іспанія) - 2705
    ...
    34 (34). Олександр Долгополов (Україна) - 1341
    116 (113). Сергій Стаховський (Україна) - 498
    212 (212). Ілля Марченко (Україна) - 250

    Сергій Стаховський теніс Олександр Долгополов Ілля Марченко
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