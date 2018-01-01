Рейтинг WTA. Світоліна втратила статус третьої ракетки світу

19 лютого оновився рейтинг жіночої тенісної асоціації (WTA)

У понеділок, 19 лютого, оновився рейтинг жіночої тенісної асоціації (WTA). Так, перша ракетка України Еліна Світоліна втратила одну позицію після виступу на турнірі в Досі, де дійшла до третього раунду. На дві позиції опустилася Леся Цуренко, яка не змогла подолати перший раунд турніру в Досі. На три позиції поліпшила своє становище



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Еліна Світоліна. Фото: Getty Images

19 лютого оновився рейтинг жіночої тенісної асоціації (WTA)

У понеділок, 19 лютого, оновився рейтинг жіночої тенісної асоціації (WTA).

Так, перша ракетка України Еліна Світоліна втратила одну позицію після виступу на турнірі в Досі, де дійшла до третього раунду.

На дві позиції опустилася Леся Цуренко, яка не змогла подолати перший раунд турніру в Досі.

На три позиції поліпшила своє становище Катерина Козлова, яка не брала участь у турнірах на минулому тижні.

Також на дві сходинки вище піднялася Катерина Бондаренко, яка вибула у першому раунді турніру в Досі.

Рейтинг WTA станом на 19 лютого 2018 року

1. Каролін Возняцьки (Данія) - 8010

2. Сімона Халеп (Румунія) - 7965

3. Гарбіньє Мугуруса (Іспанія) - 6175

4. Еліна Світоліна (Україна) - 5910

5. Кароліна Плішкова (Чехія) - 5080

6. Олена Остапенко (Латвія) - 5000

7. Каролін Гарсія (Франція) - 4425

8. Вінус Вільямс (США) - 4277

9. Анжелік Кербер (Німеччина) - 3220

10. Петра Квітова (Чехія) - 3086

...

42. Леся Цуренко (Україна) - 1260

62. Катерина Козлова (Україна) - 922

78. Катерина Бондаренко (Україна) - 835

160. Ангеліна Калініна (Україна) - 366

167. Даяна Ястремська (Україна) - 350

187. Марта Костюк (Україна) - 308