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    Рейтинг WTA. Світоліна втратила статус третьої ракетки світу

    19 лютого оновився рейтинг жіночої тенісної асоціації (WTA)
    У понеділок, 19 лютого, оновився рейтинг жіночої тенісної асоціації (WTA). Так, перша ракетка України Еліна Світоліна втратила одну позицію після виступу на турнірі в Досі, де дійшла до третього раунду. На дві позиції опустилася Леся Цуренко, яка не змогла подолати перший раунд турніру в Досі. На три позиції поліпшила своє становище
    • Сьогодні, 15:45
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    Еліна Світоліна. Фото: Getty Images
    Еліна Світоліна. Фото: Getty Images

    19 лютого оновився рейтинг жіночої тенісної асоціації (WTA)

    У понеділок, 19 лютого, оновився рейтинг жіночої тенісної асоціації (WTA).

    Так, перша ракетка України Еліна Світоліна втратила одну позицію після виступу на турнірі в Досі, де дійшла до третього раунду.

    На дві позиції опустилася Леся Цуренко, яка не змогла подолати перший раунд турніру в Досі.

    На три позиції поліпшила своє становище Катерина Козлова, яка не брала участь у турнірах на минулому тижні.

    Також на дві сходинки вище піднялася Катерина Бондаренко, яка вибула у першому раунді турніру в Досі.

    Рейтинг WTA станом на 19 лютого 2018 року

    1. Каролін Возняцьки (Данія) - 8010
    2. Сімона Халеп (Румунія) - 7965
    3. Гарбіньє Мугуруса (Іспанія) - 6175
    4. Еліна Світоліна (Україна) - 5910
    5. Кароліна Плішкова (Чехія) - 5080
    6. Олена Остапенко (Латвія) - 5000
    7. Каролін Гарсія (Франція) - 4425
    8. Вінус Вільямс (США) - 4277
    9. Анжелік Кербер (Німеччина) - 3220
    10. Петра Квітова (Чехія) - 3086
    ...
    42. Леся Цуренко (Україна) - 1260
    62. Катерина Козлова (Україна) - 922
    78. Катерина Бондаренко (Україна) - 835
    160. Ангеліна Калініна (Україна) - 366
    167. Даяна Ястремська (Україна) - 350
    187. Марта Костюк (Україна) - 308

    теніс Катерина Козлова Катерина Бондаренко Еліна Світоліна Леся Цуренко Даяна Ястремська
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