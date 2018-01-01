Рейтинг WTA. Світоліна втратила статус третьої ракетки світу
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19 лютого оновився рейтинг жіночої тенісної асоціації (WTA)
У понеділок, 19 лютого, оновився рейтинг жіночої тенісної асоціації (WTA).
Так, перша ракетка України Еліна Світоліна втратила одну позицію після виступу на турнірі в Досі, де дійшла до третього раунду.
На дві позиції опустилася Леся Цуренко, яка не змогла подолати перший раунд турніру в Досі.
На три позиції поліпшила своє становище Катерина Козлова, яка не брала участь у турнірах на минулому тижні.
Також на дві сходинки вище піднялася Катерина Бондаренко, яка вибула у першому раунді турніру в Досі.
Рейтинг WTA станом на 19 лютого 2018 року
1. Каролін Возняцьки (Данія) - 8010
2. Сімона Халеп (Румунія) - 7965
3. Гарбіньє Мугуруса (Іспанія) - 6175
4. Еліна Світоліна (Україна) - 5910
5. Кароліна Плішкова (Чехія) - 5080
6. Олена Остапенко (Латвія) - 5000
7. Каролін Гарсія (Франція) - 4425
8. Вінус Вільямс (США) - 4277
9. Анжелік Кербер (Німеччина) - 3220
10. Петра Квітова (Чехія) - 3086
...
42. Леся Цуренко (Україна) - 1260
62. Катерина Козлова (Україна) - 922
78. Катерина Бондаренко (Україна) - 835
160. Ангеліна Калініна (Україна) - 366
167. Даяна Ястремська (Україна) - 350
187. Марта Костюк (Україна) - 308