Ролан Гаррос. Катерина Бондаренко поступилася у першому турі

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Катерина Бондаренко

Бондаренко продовжить виступ в Парижі в парному розряді

Катерина Бондаренко не змогла подолати перший бар'єр в одиночному розряді Ролан Гаррос.

У стартовому сеті на три брейки Донни Векич наша тенісистка відповіла тільки одним. Бондаренко виграла гейм на подачі Донни Векич на початку другої партії, але перевагуне втримала. Дівчата ще раз обмінялися брейками, а в дев'ятому геймі Донна реалізувала прихований матчбол. Донна Векич з 0-30 захистила подачу і за 1 годину і 15 хвилин оформила путівку в наступне коло.

Катерина Бондаренко продовжить виступ в Парижі в парному розряді.

Напередодні Ролан Гаррос українка зазнала трьох поразок поспіль в одиночному розряді і в останній раз вигравала матч ще місяць тому в Стамбулі. Там Бондаренко достроково завершила боротьбу через травму. Напередодні французького Мейджора Донна Векич успішно подолала кваліфікацію в Римі і програла в другому раунді основи Медісон Кіс.

У другому колі Ролан Гаррос хорватка зіграє з переможницею матчу Марія Шарапова - Рікель Хогенкамп.

Roland Garros - Grand Slam

Париж, Франція

Призовий фонд: €32,017,500

Перший раунд

Катерина Бондаренко (Україна) - Донна Векіч (Хорватія) - 2:6, 4:6

Джерело: btu.org.ua