Ролан Гаррос. Козлова не змогла подолати друге коло турніру
-
Розсилка
Катерина Козлова
Українка у напруженій боротьбі поступилася представниці Чехії
Катерина Козлова не змогла пробитися у третє коло Відкритого чемпіонату Франції з тенісу.
У другому колі українська тенісистка у трьох сетах програла представниці Чехії Катержині Синяковій.
Як відомо, у першому колі Катерина Козлова сенсаційно перемогла чинну чемпіонку турніру Олену Остапенко.
Нагадаємо, у третє коло змогла вийти перша «ракетка» України Еліна Світоліна.
Roland Garros – 2018
Grand Slam
Жіночий тенісний турнір у Парижі, Франція
Призовий фонд: $20,298,331
Друге коло
Катержина Синякова (Чехія) - Катерина Козлова (Україна) - 6:7 (4), 6:4, 6:4