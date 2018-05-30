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    Ролан Гаррос. Козлова не змогла подолати друге коло турніру

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    Катерина Козлова - Ролан Гаррос. Козлова не змогла подолати друге коло турніру
    Катерина Козлова

    Українка у напруженій боротьбі поступилася представниці Чехії

    Катерина Козлова не змогла пробитися у третє коло Відкритого чемпіонату Франції з тенісу.

    У другому колі українська тенісистка у трьох сетах програла представниці Чехії Катержині Синяковій.

    Як відомо, у першому колі Катерина Козлова сенсаційно перемогла чинну чемпіонку турніру Олену Остапенко.

    Нагадаємо, у третє коло змогла вийти перша «ракетка» України Еліна Світоліна.

    Roland Garros – 2018

    Grand Slam

    Жіночий тенісний турнір у Парижі, Франція

    Призовий фонд: $20,298,331

    Друге коло

    Катержина Синякова (Чехія) - Катерина Козлова (Україна) - 6:7 (4), 6:4, 6:4

    теніс Ролан Гаррос Катерина Козлова Еліна Світоліна
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