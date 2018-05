Ролан Гаррос. Світоліна вийшла у третє коло

Українська тенісистка у двох сетах перемогла представницю Словаччини

У середу, 30-го травня, перша «ракетка» України Еліна Світоліна провела свій другий матч на Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу-2018.

У другому колі українська тенісистка у двох сетах перемогла представницю Словаччини Вікторію Кужмову.

Раніше тенісистки між собою не грали.

Як відомо, у стартовому маті Світоліна перемогла представницю Австралії Айлу Томлянович.

No.4 seed Svitolina advances to the 3R for 4th straight year with routine 6-3 6-4 win over Kuzmova



Elina Svitolina en route pour le 3ème tour de Roland-Garros #RG18 pic.twitter.com/gQbfEJN1UC