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    Ролан Гаррос. Стаховський не зміг подолати друге коло турніру

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    Сергій Стаховський - Ролан Гаррос. Стаховський не зміг подолати друге коло турніру
    Сергій Стаховський

    Український тенісист у впертій боротьбі поступився представнику Німеччини

    Сергій Стаховський не зміг пробитися у третє коло Відкритого чемпіонату Франції з тенісу.

    У другому колі українського тенісиста у чотирьох сетах зупинив представник Німеччини Міша Звєрєв.

    Матч тривав 3 години і 15 хвилин.

    Як відомо, Стаховський, незважаючи на поразку у фіналі кваліфікації, отримав місце в основній сітці Відкритого чемпіонату Франції.

    У першому колі українець переграв представника Іспанії Фелісіано Лопеса.

    Roland Garros – 2018

    Grand Slam

    Тенісний турнір у Парижі, Франція

    Призовий фонд: 39 197 000 євро

    Друге коло

    Міша Звєрєв (Німеччина) - Сергій Стаховський (Україна) - 6:3, 6:7 (0), 7:6 (2), 6:1

    Сергій Стаховський теніс Ролан Гаррос
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