Ролан Гаррос. Стаховський не зміг подолати друге коло турніру
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Розсилка
Сергій Стаховський
Український тенісист у впертій боротьбі поступився представнику Німеччини
Сергій Стаховський не зміг пробитися у третє коло Відкритого чемпіонату Франції з тенісу.
У другому колі українського тенісиста у чотирьох сетах зупинив представник Німеччини Міша Звєрєв.
Матч тривав 3 години і 15 хвилин.
Як відомо, Стаховський, незважаючи на поразку у фіналі кваліфікації, отримав місце в основній сітці Відкритого чемпіонату Франції.
У першому колі українець переграв представника Іспанії Фелісіано Лопеса.
Roland Garros – 2018
Grand Slam
Тенісний турнір у Парижі, Франція
Призовий фонд: 39 197 000 євро
Друге коло
Міша Звєрєв (Німеччина) - Сергій Стаховський (Україна) - 6:3, 6:7 (0), 7:6 (2), 6:1