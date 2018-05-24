Стаховський не зумів подолати кваліфікацію на Ролан Гаррос
-
Розсилка
Сергій Стаховський
Українець не зміг пройти в основну сітку турніру в Парижі
Сергій Стаховський програв у кваліфікації Ролан Гаррос-2018 у Парижі.
У другому раунді відбору нашого тенісистка зупинив другий номер посіву білорус Ілля Івашко.
На Australian Open в цьому році Сергій Стаховський також стартував у кваліфікації, де програв у першому ж колі.
Нагадаємо, не змогли пройти в основну сітку турніру Марта Костюк та Ангеліна Калініна.
Roland Garros – 2018
Grand Slam
Чоловічий тенісний турнір у Парижі, Франція
Призовий фонд: $20,298,331
Друге коло кваліфікації
Ілля Івашко (Білорусь) - Сергій Стаховський (Україна) - 6:4, 7:6 (5), 6:2