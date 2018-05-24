Стаховський не зумів подолати кваліфікацію на Ролан Гаррос

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Сергій Стаховський

Українець не зміг пройти в основну сітку турніру в Парижі

Сергій Стаховський програв у кваліфікації Ролан Гаррос-2018 у Парижі.

У другому раунді відбору нашого тенісистка зупинив другий номер посіву білорус Ілля Івашко.

На Australian Open в цьому році Сергій Стаховський також стартував у кваліфікації, де програв у першому ж колі.

Нагадаємо, не змогли пройти в основну сітку турніру Марта Костюк та Ангеліна Калініна.

Roland Garros – 2018

Grand Slam

Чоловічий тенісний турнір у Парижі, Франція

Призовий фонд: $20,298,331

Друге коло кваліфікації

Ілля Івашко (Білорусь) - Сергій Стаховський (Україна) - 6:4, 7:6 (5), 6:2



