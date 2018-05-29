Ролан Гаррос. Стаховський вийшов у друге коло турніру



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сергій Стаховський

Як відомо, Стаховський, незважаючи на поразку у фіналі кваліфікації, отримав місце в основній сітці

Сергій Стаховський пробився у друге коло Відкритого чемпіонату Франції з тенісу.

У стартовому матчі український тенісист у трьох сетах переграв представника Іспанії Фелісіано Лопеса.

Як відомо, Стаховський, незважаючи на поразку у фіналі кваліфікації, отримав місце в основній сітці Відкритого чемпіонату Франції.

Напередодні Стаховський у фіналі відбірного турніру у трьох сетах поступився білорусу Іллі Івашку (4:6, 7:6, 2:6), але через велику кількість відмов зберіг шанси на потрапляння основну сітку.

Після завершення всіх матчів кваліфікації Стаховський залишився у числі претендентів на путівку в основну сітку, а за результатами додаткової жеребкування отримав перепустку на турнір.

Roland Garros – 2018

Grand Slam

Тенісний турнір у Парижі, Франція

Призовий фонд: 39 197 000 євро

Перше коло

Сергій Стаховський (Україна) - Фелісіано Лопес (Іспанія) - 6:2, 6:4, 6:2