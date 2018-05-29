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    Ролан Гаррос. Стаховський вийшов у друге коло турніру

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    Сергій Стаховський - Ролан Гаррос. Стаховський вийшов у друге коло турніру
    Сергій Стаховський

    Як відомо, Стаховський, незважаючи на поразку у фіналі кваліфікації, отримав місце в основній сітці

    Сергій Стаховський пробився у друге коло Відкритого чемпіонату Франції з тенісу.

    У стартовому матчі український тенісист у трьох сетах переграв представника Іспанії Фелісіано Лопеса.

    Як відомо, Стаховський, незважаючи на поразку у фіналі кваліфікації, отримав місце в основній сітці Відкритого чемпіонату Франції.

    Напередодні Стаховський у фіналі відбірного турніру у трьох сетах поступився білорусу Іллі Івашку (4:6, 7:6, 2:6), але через велику кількість відмов зберіг шанси на потрапляння основну сітку.

    Після завершення всіх матчів кваліфікації Стаховський залишився у числі претендентів на путівку в основну сітку, а за результатами додаткової жеребкування отримав перепустку на турнір.

    Roland Garros – 2018

    Grand Slam

    Тенісний турнір у Парижі, Франція

    Призовий фонд: 39 197 000 євро

    Перше коло

    Сергій Стаховський (Україна) - Фелісіано Лопес (Іспанія) - 6:2, 6:4, 6:2 

    Сергій Стаховський теніс Ролан Гаррос
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