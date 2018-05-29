Ролан Гаррос. Стаховський вийшов у друге коло турніру
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Як відомо, Стаховський, незважаючи на поразку у фіналі кваліфікації, отримав місце в основній сітці
Сергій Стаховський пробився у друге коло Відкритого чемпіонату Франції з тенісу.
У стартовому матчі український тенісист у трьох сетах переграв представника Іспанії Фелісіано Лопеса.
Як відомо, Стаховський, незважаючи на поразку у фіналі кваліфікації, отримав місце в основній сітці Відкритого чемпіонату Франції.
Напередодні Стаховський у фіналі відбірного турніру у трьох сетах поступився білорусу Іллі Івашку (4:6, 7:6, 2:6), але через велику кількість відмов зберіг шанси на потрапляння основну сітку.
Після завершення всіх матчів кваліфікації Стаховський залишився у числі претендентів на путівку в основну сітку, а за результатами додаткової жеребкування отримав перепустку на турнір.
Roland Garros – 2018
Grand Slam
Тенісний турнір у Парижі, Франція
Призовий фонд: 39 197 000 євро
Перше коло
Сергій Стаховський (Україна) - Фелісіано Лопес (Іспанія) - 6:2, 6:4, 6:2