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    «Рома» проведе в Харкові чотири дні через матч з «Шахтарем»

    Матч між командами розпочнеться у середу, 21 лютого о 21:45
    Став відомий розклад Роми по прильоту до Харкова, де в середу римляни зіграють проти «Шахтаря» в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. У вівторок, 20 лютого, о 14:00 менеджер Роми Еусебіо Ді Франческо разом з одним з гравців команди дадуть прес-конференцію. Передматчеве тренування римляни проведуть на стадіоні ОСК «Металіст» у
    • Вчора, 22:04
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    &laquo;Рома&raquo; - &laquo;Шахтар&raquo;
    «Рома» - «Шахтар»

    Матч між командами розпочнеться у середу, 21 лютого о 21:45

    Став відомий розклад Роми по прильоту до Харкова, де в середу римляни зіграють проти «Шахтаря» в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

    У вівторок, 20 лютого, о 14:00 менеджер Роми Еусебіо Ді Франческо разом з одним з гравців команди дадуть прес-конференцію.

    Передматчеве тренування римляни проведуть на стадіоні ОСК «Металіст» у Харкові, по завершенні прес-конференції наставника «Вовків». «Шахтар», в свою чергу, проведе тренувальне заняття в Києві, на стадіоні імені Баннікова о 11:00 того ж дня.

    Матч розпочнеться у середу, 21 лютого о 21:45. Враховуючи, що «Рома» полетить з Харкова на наступний день о 11:00, сумарно вона проведе в Україні близько чотирьох днів.

    Нагадаємо, що 17 лютого римляни обіграли «Удінезе» (2:0) в матчі 25-го туру чемпіонату Італії.

    Джерело: sportarena.com

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