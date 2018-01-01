«Рома» проведе в Харкові чотири дні через матч з «Шахтарем»

Матч між командами розпочнеться у середу, 21 лютого о 21:45

Став відомий розклад Роми по прильоту до Харкова, де в середу римляни зіграють проти «Шахтаря» в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. У вівторок, 20 лютого, о 14:00 менеджер Роми Еусебіо Ді Франческо разом з одним з гравців команди дадуть прес-конференцію. Передматчеве тренування римляни проведуть на стадіоні ОСК «Металіст» у



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«Рома» - «Шахтар»

Матч між командами розпочнеться у середу, 21 лютого о 21:45

Став відомий розклад Роми по прильоту до Харкова, де в середу римляни зіграють проти «Шахтаря» в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

У вівторок, 20 лютого, о 14:00 менеджер Роми Еусебіо Ді Франческо разом з одним з гравців команди дадуть прес-конференцію.

Передматчеве тренування римляни проведуть на стадіоні ОСК «Металіст» у Харкові, по завершенні прес-конференції наставника «Вовків». «Шахтар», в свою чергу, проведе тренувальне заняття в Києві, на стадіоні імені Баннікова о 11:00 того ж дня.

Матч розпочнеться у середу, 21 лютого о 21:45. Враховуючи, що «Рома» полетить з Харкова на наступний день о 11:00, сумарно вона проведе в Україні близько чотирьох днів.

Нагадаємо, що 17 лютого римляни обіграли «Удінезе» (2:0) в матчі 25-го туру чемпіонату Італії.

Джерело: sportarena.com