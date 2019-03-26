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    Роналдо розповів, коли повернеться на поле після травми, отриманої у матчі за збірну

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    Кріштіану Роналду - Роналдо розповів, коли повернеться на поле після травми, отриманої у матчі за збірну
    Кріштіану Роналду

    «Думаю, що буде потрібно не більше двох тижнів, і я буду в порядку»

    Нападаючий збірної Португалії Кріштіану Роналду прокоментував свою травму, отриману в матчі кваліфікації Євро-2020 з Сербією. Нагадаємо, португальці не змогли здобути перемогу в другій домашній грі поспіль - матч закінчився з рахунком 1:1.

    Варто зазначити, що форвард туринського «Ювентуса» в першому таймі зустрічі отримав м'язову травму стегна і сам попросив заміну.

    «Не турбуюся через цю травму. Я знаю своє тіло. Думаю, що буде потрібно не більше двох тижнів, і я буду в порядку», - сказав Роналду.

    Нагадаємо, збірна Україна, суперниками якої в групі є команда Португалії, вчора, 25 березня, в складному поєдинку перемогла Люксембург. Перемогу нашій збірній приніс божевільний автогол суперників, забитий вже у компенсований час.

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