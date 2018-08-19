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    Роналду - кращий гравець матчу проти «К'єво»

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    Кріштіану Роналду. Фото EPA - Роналду - кращий гравець матчу проти «К'єво»
    Кріштіану Роналду. Фото EPA

    Дебютний матч португальця за «Ювентус» додав йому очків

    Зірковий нападник Кріштіану Роналду отримав оцінку 7,5 за матч з італійським клубом«К'єво».

    Так оцінив гру португальця статистичний портал «WhoScored».

    Хоча Роналду не відзначився жодною результативною дією, але портал все одно вважає його найкращим.

    Це кращий показник серед гравців «Ювентуса».

    Кращим у «К'єво» став екс-гравець «Ювентуса» Емануеле Джаккеріні.

    Його гру оцінили в 7,9.

    Через португальця судді скасували одне взяття воріт «К'єво».

    Зазначимо, що «Ювентус» виграв матч проти «К'єво» з рахунком 3: 2.

    Читайте також: Роналду пройшов обряд посвячення в «Ювентусі» (відео)

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