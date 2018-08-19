Роналду - кращий гравець матчу проти «К'єво»
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Кріштіану Роналду. Фото EPA
Дебютний матч португальця за «Ювентус» додав йому очків
Зірковий нападник Кріштіану Роналду отримав оцінку 7,5 за матч з італійським клубом«К'єво».
Так оцінив гру португальця статистичний портал «WhoScored».
Хоча Роналду не відзначився жодною результативною дією, але портал все одно вважає його найкращим.
Це кращий показник серед гравців «Ювентуса».
Кращим у «К'єво» став екс-гравець «Ювентуса» Емануеле Джаккеріні.
Його гру оцінили в 7,9.
Через португальця судді скасували одне взяття воріт «К'єво».
Зазначимо, що «Ювентус» виграв матч проти «К'єво» з рахунком 3: 2.
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