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    Роналду отримав першу червону картку за час виступів у Лізі чемпіонів

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    Кріштіану Роналду. Фото: УЄФА - Роналду отримав першу червону картку за час виступів у Лізі чемпіонів
    Кріштіану Роналду. Фото: УЄФА

    Залишаючи поле, Кріштіану заплакав

    Дебют зіркового португальського нападника Кріштіану Роналду за італійський «Ювентус» в Лізі чемпіонів не вдався.

    На 29-й хвилині гостьового матчу першого туру групового раунду з іспанською «Валенсією» Роналду отримав червону картку і був вилучений з поля.

    Захисник господарів Джейсон Мурільо впав у карному майданчику після єдиноборства з Роналду.

    Португалець доторкнувся рукою до голови поваленого суперника, що викликало обурення у колумбійця.

    Головний суддя матчу німець Фелікс Брих довго радився з помічниками і все ж зважився на вилучення.

    Це перша червона картка Роналду в 154 матчах Ліги чемпіонів.

    Як відомо, матч завершився перемогою туринського клубу за рахунком 2:0.

    Головна зірка туринського клубу тепер точно пропустить домашній матч проти «Янг Бойз» і ризикує не зіграти в третьому турі на «Олд Траффорд» з «Манчестер Юнайтед», якщо його покарання буде додатково посилено.

    Джерело: NEWSru.co.il

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