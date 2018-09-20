Роналду отримав першу червону картку за час виступів у Лізі чемпіонів



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Кріштіану Роналду. Фото: УЄФА

Залишаючи поле, Кріштіану заплакав

Дебют зіркового португальського нападника Кріштіану Роналду за італійський «Ювентус» в Лізі чемпіонів не вдався.

На 29-й хвилині гостьового матчу першого туру групового раунду з іспанською «Валенсією» Роналду отримав червону картку і був вилучений з поля.

Захисник господарів Джейсон Мурільо впав у карному майданчику після єдиноборства з Роналду.

Португалець доторкнувся рукою до голови поваленого суперника, що викликало обурення у колумбійця.

Головний суддя матчу німець Фелікс Брих довго радився з помічниками і все ж зважився на вилучення.

Це перша червона картка Роналду в 154 матчах Ліги чемпіонів.

Як відомо, матч завершився перемогою туринського клубу за рахунком 2:0.

Головна зірка туринського клубу тепер точно пропустить домашній матч проти «Янг Бойз» і ризикує не зіграти в третьому турі на «Олд Траффорд» з «Манчестер Юнайтед», якщо його покарання буде додатково посилено.

Джерело: NEWSru.co.il