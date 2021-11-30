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    Через Роналду «Ювентус» ризикує вилетіти з Серії А

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    Через Роналду, схоже, у &laquo;Ювентуса&raquo; будуть великі неприємності - Через Роналду «Ювентус» ризикує вилетіти з Серії А

    Через Роналду, схоже, у «Ювентуса» будуть великі неприємності

    фото з відкритих джерел

    Слідство перевіряє, як нападник отримував зарплатню в клубі

    Прокуратура Турина вивчає фінансові деталі контракту нападника Кріштіану Роналду з «Ювентусом». Як пише La Gazzetta dello Sport, італійський клуб міг здійснювати виплати португальцю під час тогорічного локдауну, не вносячи їх до фінансової звітності.

    Слідство вивчає щомісячні платежі, які згадувалися у телефонних розмовах з березня до квітня 2020 року, коли гравці «Ювентуса» пішли на зниження зарплат через пандемію коронавірусу. Контракт Роналду порівнюють із записами розмов.

    У «Ювентусі» Роналду заробляв близько €31 млн на рік. Влітку цього року 36-річний форвард залишив італійський клуб і перейшов до «Манчестер Юнайтед».

    Раніше стало відомо, що президента «Ювентуса» Андреа Аньєллі, віцепрезидента Павела Недведа та колишнього спортивного директора Фабіо Паратічі підозрюють у хибній звітності клубу в сезонах-2018/2019, 2019/2020 та 2020/2021. Повідомлялося, що з їхнього боку була фальсифікація фінансових даних клубу на €50 млн.

    Якщо провина буде доведена, то «Ювентусу» загрожує великий штраф або виліт з Серії А.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Кріштіану Роналду ФК Ювентус
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    Через Роналду «Ювентус» ризикує вилетіти з Серії А