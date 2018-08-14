Роналду проти Пайє та інших. УЄФА оголосив голосування на найкращий гол сезону
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До переліку також потрапив гол Крістіана Еріксена
Стали відомі імена кандидатів на звання найкращого гола сезону-2017/18.
Про це повідомляє прес-служба УЄФА.
Усі претенденти:
Кріштіану Роналду («Реал», гол ударом через себе у матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти «Ювентуса»);
Дімітрі Пайє («Марсель», гол у ворота «Лейпцига» у Лізі Європи);
Гонсалу Рамош (збірна Португалії, гол у ворота Словенії на чемпіонаті Європи для гравців до 17 років);
Рікардіньо (збірна Португалії, гол у матчі чемпіонату Європи з футзалу з румунами);
Елісандро («Інтер», гол у ворота «Спортингу» у матчі Кубка УЄФА з футзалу),
Крістіан Еріксен (збірна Данії, гол у ворота Ірландії у європейському відбірному турнірі чемпіонату світу);
Елліот Емблетон (збірна Англії, гол у матчі з командою Туреччини на чемпіонаті Європи для гравців до 19 років);
Люсі Бронз («Ліон», гол у матчі жіночої Ліги чемпіонів з «Манчестер Сіті»);
Єва Наварро (збірна Іспанії, гол у матчі з командою Німеччини на жіночому чемпіонаті Європи для гравців до 17 років);
Паулу Естрелла (гол за «Порту» у матчі Юнацької ліги УЄФА з «Бешикташем»);
Ольга Кармона (збірна Іспанії, гол у матчі з командою Швейцарії на жіночому чемпіонаті Європи для гравців до 19 років).
Goal of the Season— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 14 серпня 2018 р.
The best goal from each UEFA competition in 2017/18 is battling for your vote. Which golazo deserves the ? #UEFAawards