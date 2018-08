Роналду проти Пайє та інших. УЄФА оголосив голосування на найкращий гол сезону

До переліку також потрапив гол Крістіана Еріксена

Стали відомі імена кандидатів на звання найкращого гола сезону-2017/18.

Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

Кріштіану Роналду («Реал», гол ударом через себе у матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти «Ювентуса»);

Дімітрі Пайє («Марсель», гол у ворота «Лейпцига» у Лізі Європи);

Гонсалу Рамош (збірна Португалії, гол у ворота Словенії на чемпіонаті Європи для гравців до 17 років);

Рікардіньо (збірна Португалії, гол у матчі чемпіонату Європи з футзалу з румунами);

Елісандро («Інтер», гол у ворота «Спортингу» у матчі Кубка УЄФА з футзалу),

Крістіан Еріксен (збірна Данії, гол у ворота Ірландії у європейському відбірному турнірі чемпіонату світу);

Елліот Емблетон (збірна Англії, гол у матчі з командою Туреччини на чемпіонаті Європи для гравців до 19 років);

Люсі Бронз («Ліон», гол у матчі жіночої Ліги чемпіонів з «Манчестер Сіті»);

Єва Наварро (збірна Іспанії, гол у матчі з командою Німеччини на жіночому чемпіонаті Європи для гравців до 17 років);

Паулу Естрелла (гол за «Порту» у матчі Юнацької ліги УЄФА з «Бешикташем»);

Ольга Кармона (збірна Іспанії, гол у матчі з командою Швейцарії на жіночому чемпіонаті Європи для гравців до 19 років).

Goal of the Season



The best goal from each UEFA competition in 2017/18 is battling for your vote. Which golazo deserves the ? #UEFAawards