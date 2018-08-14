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    Роналду проти Пайє та інших. УЄФА оголосив голосування на найкращий гол сезону

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    Роналду проти Пайє та інших. УЄФА оголосив голосування на найкращий гол сезону

    До переліку також потрапив гол Крістіана Еріксена

    Стали відомі імена кандидатів на звання найкращого гола сезону-2017/18.

    Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

    Усі претенденти:

    Кріштіану Роналду («Реал», гол ударом через себе у матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти «Ювентуса»);

    Дімітрі Пайє («Марсель», гол у ворота «Лейпцига» у Лізі Європи);

    Гонсалу Рамош (збірна Португалії, гол у ворота Словенії на чемпіонаті Європи для гравців до 17 років);

    Рікардіньо (збірна Португалії, гол у матчі чемпіонату Європи з футзалу з румунами);

    Елісандро («Інтер», гол у ворота «Спортингу» у матчі Кубка УЄФА з футзалу),

    Крістіан Еріксен (збірна Данії, гол у ворота Ірландії у європейському відбірному турнірі чемпіонату світу);

    Елліот Емблетон (збірна Англії, гол у матчі з командою Туреччини на чемпіонаті Європи для гравців до 19 років);

    Люсі Бронз («Ліон», гол у матчі жіночої Ліги чемпіонів з «Манчестер Сіті»);

    Єва Наварро (збірна Іспанії, гол у матчі з командою Німеччини на жіночому чемпіонаті Європи для гравців до 17 років);

    Паулу Естрелла (гол за «Порту» у матчі Юнацької ліги УЄФА з «Бешикташем»);

    Ольга Кармона (збірна Іспанії, гол у матчі з командою Швейцарії на жіночому чемпіонаті Європи для гравців до 19 років).

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