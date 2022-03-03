Росії та Білорусі заборонили участь в паралімпійських іграх у Пекіні
Ніяких росіян на жодному міжнародному замаганні
Міжнародний паралімпійський комітет змінив своє рішення щодо участі російської делегації в паралімпійських іграх у Пекіні.
Спортивні функціонери пояснили своє рішення тим, що численні збірні загрожують інакше знятися з Паралімпіади.
Зазначимо, що ще напередодні комітет офіційно оголосив, що російські та білоруські паралімпійці виступлять у Пекіні у нейтральному статусі.
Нагадаємо, віце-президент компанії «Лукойл» Леонід Федун, якому належить московський «Спартак», став однією з найбільших жертв антивоєнних санкцій. З 24 лютого капіталізація «Лукойлу» знизилася з 32,7 млрд доларів до 23,76 млрд. Загалом бізнесмен втратив 80% капіталу.