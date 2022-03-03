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    Росії та Білорусі заборонили участь в паралімпійських іграх у Пекіні

    Окупантам не дають шансу на перемогу навітьв спорті - Росії та Білорусі заборонили участь в паралімпійських іграх у Пекіні
    Окупантам не дають шансу на перемогу навітьв спорті
    фото з відкритих джерел

    Ніяких росіян на жодному міжнародному замаганні

    Міжнародний паралімпійський комітет змінив своє рішення щодо участі російської делегації в паралімпійських іграх у Пекіні.

    Спортивні функціонери пояснили своє рішення тим, що численні збірні загрожують інакше знятися з Паралімпіади.

    Зазначимо, що ще напередодні комітет офіційно оголосив, що російські та білоруські паралімпійці виступлять у Пекіні у нейтральному статусі.

    Нагадаємо, віце-президент компанії «Лукойл» Леонід Федун, якому належить московський «Спартак», став однією з найбільших жертв антивоєнних санкцій. З 24 лютого капіталізація «Лукойлу» знизилася з 32,7 млрд доларів до 23,76 млрд. Загалом бізнесмен втратив 80% капіталу.

    Теги: Білорусь Росія санкції війна паралімпійські ігри
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    Росії та Білорусі заборонили участь в паралімпійських іграх у Пекіні