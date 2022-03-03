З розбомбленої Бородянки рятувальники евакуювали понад 200 мирних жителів

Після обстрілів багато жителів Бородянки опинилися під завалами

Рятувальники та волонтери рятують місцеве населення

З міста Бородянка Київської області, який часто потрапляє під обстріли ворожих військ, евакуювали частину мешканців. Населений пункт покинули 200 мирних жителів. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«Київська область: рятувальники Бучанського району спільно з волонтерами евакуювали понад двісті мешканців Бородянки», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у селищі Бородянка Київської області 2 березня рятувальники витягнули із завалів понад 200 місцевих жителів, які були заблоковані у підвалі.

Українським захисникам вдалося звільнити Макарів Київської області від російських окупантів. У мережі показали наслідки ранішнього обстрілу Ірпеня.

Унаслідок ворожого обстрілу урочища Бабин Яр, де розташовано Київську телевежу, загинуло п'ятеро осіб. Ще п'ять осіб отримали поранення.

Зранку 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про початок військової операції проти України. Після цього почався обстріл українських міст.