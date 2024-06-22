Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Скільки всього Patriot матиме Україна: Гетманцев озвучив цифру

Надія Карбунар
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Скільки всього Patriot матиме Україна: Гетманцев озвучив цифру
Patriot – це єдиний з'єднаний ракетно-зенітний комплекс у світі, який ефективно знищує балістичні ракети і здійснює самоприкриття
фото з відкритих джерел

Нідерланди та Румунія, анонсували надання Україні додаткових систем ППО Patriot

Нещодавно кілька країн-партнерів України, зокрема Нідерланди та Румунія, анонсували надання Україні додаткових систем ППО Patriot. Після виконання партнерами своїх обіцянок загалом Україна матиме сім таких систем протиповітряної оборони. Про це розповів голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів та податкової політики Данило Гетманцев.

Він уточнив, які саме країни допомагають закрити небо нашої держави для захисту від російських ракет:

  • Німеччина – 3 системи;
  • Нідерланди – 1 система;
  • Нідерланди спільно з неназваною державою-партнером – 1 система;
  • Румунія – 1 система;
  • США – 1 система.

«Однак сім систем – це мінімум, враховуючи розміри нашої держави і продовження систематичного ракетного терору з боку Росії. Щоб надійно закрити небо – нам потрібно більше, і ми сподіваємось, що нас почують», – додав Данило Гетманцев.

Patriot – це єдиний з'єднаний ракетно-зенітний комплекс у світі, який ефективно знищує балістичні ракети і здійснює самоприкриття. Про це командир зенітного ракетного підрозділу Протиповітряних сил Кирило Перетятько розповів в інтерв'ю «Главкому».

До слова, найефективнішими системами протиповітряної оборони, які перебувають на озброєнні в Україні, є Patriot, Nasams та Iris-T. Про це розповів Герой України Кирило Перетятько в інтерв'ю «Главкому». Також Кирило Перетятько пояснив, чому «Кинджал» є найскладнішою ціллю для української ППО.

Читайте також:

Теги: Кинджал балістичні ракети ракета Герой України окупанти Данило Гетманцев Україна Румунія Нідерланди

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗСУ готові відповідати росіянам на Краматорському та Покровському напрямках
Активність противника на Донбасі зростає. Огляд з фронту
11 червня, 12:25
Голова правового комітету Денис Маслов називає головним каменем спотикання при створенні міжнародного трибуналу імунітет основних винуватців війни
Саміт миру у Швейцарії. Народний депутат Денис Маслов пояснює, на що розраховує Україна Інтерв'ю
12 червня, 14:15
Остаточне рішення щодо відправки в Україну чергової системи ППО ще не ухвалено
Німеччина може відправити Україні ще одну систему Patriot – Bloomberg
7 червня, 21:06
Сімох дітей повернули з тимчасово окупованих територій
Україна повернула 13 дітей з окупованих територій та Росії
23 травня, 22:24
Герой отримав шість нагород під час захисту рідної України
Отримав шість нагород під час захисту рідної України. Згадаймо Василя Мельничука
28 травня, 09:00
Денис Парамонов розіграє електрокар Tesla 1 червня: встигни взяти участь
Денис Парамонов: До завершення акції «Tesla за донат» залишилось п’ять днів Волонтерська ініціатива
28 травня, 12:20
Слідча Національної поліції з Маріуполя Мар’яна Чечелюк нарешті повернулася додому
Була у неволі два роки: з полону повернулася Мар'яна Чечелюк, поліцейська з Маріуполя
31 травня, 15:42
РФ у війні з Україною втратила 520 850 осіб
Втрати ворога станом на 11 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
11 червня, 08:17
Голова Національного антитерористичного комітету РФ Олександр Бортніков офіційно звинуватив, без доказів, військову розвідку України у теракті, який стався у березні у підмосковному концертному залі «Крокус Сіті Хол»
В ISW пояснили, для чого Росія звинувачує Україну в тероризмі
12 червня, 07:56

Події в Україні

ЗСУ захопили російський танка із промовистими написами й символікою
ЗСУ захопили російський танка із промовистими написами й символікою
Сили оборони зламали плани окупантів щодо захоплення Борової на Харківщині
Сили оборони зламали плани окупантів щодо захоплення Борової на Харківщині
Скільки всього Patriot матиме Україна: Гетманцев озвучив цифру
Скільки всього Patriot матиме Україна: Гетманцев озвучив цифру
Львів накрила гроза із піщаною бурею
Львів накрила гроза із піщаною бурею
РФ вдарила по житловому будинку в Харкові: є загиблі і поранені
РФ вдарила по житловому будинку в Харкові: є загиблі і поранені
Безугла вкотре «атакувала» Сирського
Безугла вкотре «атакувала» Сирського

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
174K
Провокація? На грі Україна – Словаччина був помічений великий прапор з дивним написом
11K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
4546
Терміново вимкнути бойлери. Енергоаудитор звернувся до киян
3703
Удар по Івано-Франківському університету нафти та газу: фото до і після атаки
3428
Путін знайшов виправдання застосуванню ядерної зброї – ISW
3129
Втрати ворога станом на 22 червня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

Атака на українські міста та окупація села на Донеччині: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Підвищення цін на дизпаливо та бензин. Українська зернова асоціація звернулася до парламенту
Вчора, 11:52
Атака на Краснодарський край, дозвіл США бити по прикордонню РФ: головне за ніч
Вчора, 06:42
Майже мільярд євро ЄС відправив Росії за метали у 2024 році
20 червня, 15:04
Удари по аеродромах РФ. Британська розвідка повідомила про наслідки
20 червня, 12:38
Атака на НПЗ у Краснодарському краї, удар по українській енергетиці: головне за ніч
20 червня, 06:40

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua