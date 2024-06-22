Скільки всього Patriot матиме Україна: Гетманцев озвучив цифру

Patriot – це єдиний з'єднаний ракетно-зенітний комплекс у світі, який ефективно знищує балістичні ракети і здійснює самоприкриття

Нідерланди та Румунія, анонсували надання Україні додаткових систем ППО Patriot

Нещодавно кілька країн-партнерів України, зокрема Нідерланди та Румунія, анонсували надання Україні додаткових систем ППО Patriot. Після виконання партнерами своїх обіцянок загалом Україна матиме сім таких систем протиповітряної оборони. Про це розповів голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів та податкової політики Данило Гетманцев.

Він уточнив, які саме країни допомагають закрити небо нашої держави для захисту від російських ракет:

Німеччина – 3 системи;

Нідерланди – 1 система;

Нідерланди спільно з неназваною державою-партнером – 1 система;

Румунія – 1 система;

США – 1 система.

«Однак сім систем – це мінімум, враховуючи розміри нашої держави і продовження систематичного ракетного терору з боку Росії. Щоб надійно закрити небо – нам потрібно більше, і ми сподіваємось, що нас почують», – додав Данило Гетманцев.

Patriot – це єдиний з'єднаний ракетно-зенітний комплекс у світі, який ефективно знищує балістичні ракети і здійснює самоприкриття. Про це командир зенітного ракетного підрозділу Протиповітряних сил Кирило Перетятько розповів в інтерв'ю «Главкому».

До слова, найефективнішими системами протиповітряної оборони, які перебувають на озброєнні в Україні, є Patriot, Nasams та Iris-T. Про це розповів Герой України Кирило Перетятько в інтерв'ю «Главкому». Також Кирило Перетятько пояснив, чому «Кинджал» є найскладнішою ціллю для української ППО.