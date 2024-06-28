Ракетна атака по багатоповерхівці в Дніпрі: кількість загиблих та поранених зросла

Росіяни влучили ракетою у житловий будинок в Дніпрі

Унаслідок російського удару відомо про одного загиблого та пʼятьох поранених

Окупанти атакували ракетою дев’ятиповерховий будинок у Дніпрі. Станом на 19:45 відомо про одного загиблого та пʼятьох поранених. Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко.

На цей час ДСНС проводить рятувальну операцію, зокрема фахівці розбирають завали.

«У квартирах заблоковані люди. Одного чоловіка надзвичайники врятували з автомобіля – потерпілого засипало частинами понівеченого будинку», – зазначив Клименко.

Нагадаємо, росіяни влучили ракетою у житловий будинок в Дніпрі. Як повідомляв президент Зеленський, унаслідок удару зруйновано чотири поверхи будинку, також є троє постраждалих.

Окупанти вдарили ракетою по Дніпру фото з соцмереж

Росіяни зруйнували ракетою декілька поверхів будинку в Дніпрі фото з соцмереж

Кадри з місця звірства окупантів у Дніпрі. 😖



📹 Суспільне та Сергій Лисак pic.twitter.com/GZv4wlC5Fj — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 28, 2024

Раніше російські загарбники знову обстріляли Харків. Зокрема, під удар потрапив район житлової забудови.

Як повідомлялося, під час вечірнього обстрілу Херсонської області 27 червня російськими військами загинула жінка, тіло якої було знайдено під уламками зруйнованого будинку наступного ранку.