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Скільки «Кинджалів» збили над Києвом із травня 2023 року? Повітряні сили відповіли

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Скільки «Кинджалів» збили над Києвом із травня 2023 року? Повітряні сили відповіли
Під час ракетних ударів по Україні росіяни намагаються максимально обійти систему зенітно-ракетного прикриття
фото з відкритих джерел

«Жодна балістична ціль з того часу не досягла своєї цілі в межах столиці нашої країни», – Яременко

Полковник Повітряних сил ЗСУ Сергій Яременко заявив, що понад 20 аеробалістичних ракет типу «Кинджал», які окупанти випустили по Києву з початку травня 2023 року, було знищено. Про це він розповів в інтерв’ю Укрінформу.

«Жодна балістична ціль з того часу не досягла своєї цілі в межах столиці нашої країни. Понад 20 «Кинджалів» були запущені по Києву і всі – успішно перехоплені», – сказав Яременко.

Полковник Повітряних сил додав, що окупанти комбінують свої атаки по Україні.

«Крім того, противник комбінує свої удари. Він поєднує крилаті ракети разом із «шахедами» , синхронізує за часом, застосовує також балістичне озброєння і одночасно з різних напрямків створює досить високу щільність удару, щоби наша система протиповітряної оборони теоретично захлинулася», – розповів військовий.

Нагадаємо, 3 травня 2023 року Україна вперше збила балістичну ракету повітряного базування «Кинжал». За даними британської розвідки, згодом Росія зробила пріоритетною спробу нейтралізувати покращені можливості ППО України, але в процесі, ймовірно, втратила ще кілька «Кинджалів».

Також Головне управління розвідки ідентифікувало 36 росіян, які причетні до ударів ракетами «Кинджал» по Україні. «Оперативники та аналітики Головного управління розвідки Міністерства оборони України ідентифікували 29 осіб командного, льотного та технічного складу 44-го окремого авіаційного полку особливого призначення дальньої авіації військово-повітряних сил повітряно-космічних сил ЗС РФ», – йдеться у повідомленні.

До слова, аеробалістична ракета «Кинджал» збивається лише одним ЗРК (Patriot), яких недостатньо, аби захистити весь повітряний простір України. Саме тому ця ракета є найскладнішою для ураження. Це стверджує командир зенітного ракетного підрозділу Протиповітряних сил, Герой України Кирило Перетятько в інтерв'ю «Главкому».

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Теги: ракета Київ Повітряні сили ЗСУ війна Україна росія Кинджал

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