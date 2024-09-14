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Російські дрони пошкодили дачу прихильника Московської церкви Ломаченка

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Російські дрони пошкодили дачу прихильника Московської церкви Ломаченка
Боксер придбав дачний будиночок у місцевих рибалок декілька років тому

У дачному будинку були пошкоджені вікна і двері без подальшого загоряння

Сьогодні, 14 вересня, вночі в місті Вилкове Ізмаїльського району (Одеська область) під час ворожої дронової атаки постраждала дача 36-річного уродженця Білгорода-Дністровського, колишнього чемпіону світу з боксу в трьох вагових категоріях Василя Ломаченка. Боксер придбав дачний будиночок у місцевих рибалок декілька років тому. Про це інформує «Бессарабії INFORM».

З початком повномасштабної війни в Україні ця будівля декілька разів зазнавала ушкоджень через ворожі атаки. Цього разу в дачному будинку пошкоджені вікна і двері без подальшого загоряння.

Варто зазначити, що достеменно невідомо, чи буває на своїй дачі Василь Ломаченко.

Нагадаємо, що боксер неодноразово втрапляв у скандали через свої висловлювання про війну. У 2020 році він опублікував в Instagram відео з російськими військовими та православними священниками, а також знявся у російському фільмі «Здравствуй, брат! Христос воскрес», де назвав українців та росіян «одним народом».

Наприкінці 2022 року спортсмен опублікував в соціальних мережах проповідь архієрея УПЦ, в якій той заявляє, що українська держава «розпочала війну проти Бога».

А у серпні вже цього року боксер розкритикував заборону російської церкви в Україні.

Він опублікував на своїй сторінці в Instagram відео із засідання Верховної Ради України, яка 20 серпня ухвалила закон №8371 про заборону релігійних організацій, пов’язаних з Російською православною церквою.

«Дійсно «робимо історію». Безбожники думають, що перемогли… Не обманюйте себе: Бог зганьблений не буває. Що посіє людина, те й пожне. Неможливо висміяти або обдурити Бога, його церкву і його служителів. Кожному свого часу Бог воздасть по його словах і справах», – написав спортсмен.

Теги: Василь Ломаченко Одещина

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