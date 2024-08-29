На Одещині від удару блискавки спалахнула церква (фото, відео)

Рятувальники ліквідували пожежу на загальній площі 250 м²

В Одеській області в селі Прямобалка Болградського району 29 серпня внаслідок влучання блискавки горіла церква.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС Одеської області.

«Сьогодні в селі Прямобалка Болградського району горіла будівля церкви.

Рятувальники ліквідували пожежу на загальній площі 250 м². Ймовірна причина пожежі – влучання блискавки», - йдеться в повідомленні.

Сьогодні в селі Прямобалка, Болградського району, горіла будівля церкви. Рятувальники ліквідували пожежу на загальній площі 250 м².



На щастя загиблих та постраждалих немає.



Ймовірна причина пожежі - влучання блискавки pic.twitter.com/1facLOM6YD — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 29, 2024

Загиблих та постраждалих немає.

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Також кількома днями раніше, 27 серпня, під час ранкової грози в Одесі блискавка вдарила в один з куполів храму. Вона потрапила у Свято-Іверський чоловічий монастир





Раніше повідомлялося, що на Львівщині згоріла дерев'яна церква святого Архангела Михаїла. Дерев'яна споруда є пам'яткою архітектури національного значення.

На момент прибуття вогнеборців полум’я поширилось на значну площу, й охопило більшу частину будівлі. Існувала загроза перекидання загорання на поруч розташовану дерев'яна двоярусну дзвіницю храму.

ДСНС зазначила, що під час ліквідації відбувся обвал куполів церкви.