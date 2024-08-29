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На Одещині від удару блискавки спалахнула церква (фото, відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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На Одещині від удару блискавки спалахнула церква (фото, відео)
Ймовірна причина пожежі – влучання блискавки
фото: пресслужба ДСНС

Рятувальники ліквідували пожежу на загальній площі 250 м²

В Одеській області в селі Прямобалка Болградського району 29 серпня внаслідок влучання блискавки горіла церква.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС Одеської області.

«Сьогодні в селі Прямобалка Болградського району горіла будівля церкви.

На Одещині від удару блискавки спалахнула церква (фото, відео) фото 1

Рятувальники ліквідували пожежу на загальній площі 250 м². Ймовірна причина пожежі – влучання блискавки», - йдеться в повідомленні.

Загиблих та постраждалих немає.

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Також кількома днями раніше, 27 серпня, під час ранкової грози в Одесі блискавка вдарила в один з куполів храму. Вона потрапила у Свято-Іверський чоловічий монастир


Раніше повідомлялося, що на Львівщині згоріла дерев'яна церква святого Архангела Михаїла. Дерев'яна споруда є пам'яткою архітектури національного значення.

На момент прибуття вогнеборців полум’я поширилось на значну площу, й охопило більшу частину будівлі. Існувала загроза перекидання загорання на поруч розташовану дерев'яна двоярусну дзвіницю храму.

ДСНС зазначила, що під час ліквідації відбувся обвал куполів церкви.

Теги: Одещина пожежа церква

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