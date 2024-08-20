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На Одещині фельдшер «швидкої» коригував удари РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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На Одещині фельдшер «швидкої» коригував удари РФ
Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна
фото: пресслужба СБУ

Під час обшуків у чоловіка виявили два мобільні телефони, які він використовував для комунікації з ФСБ

Служба безпеки затримала в Одеській області фельдшера місцевої станції екстреної медичної допомоги. За даними правоохоронців, він коригував ракетно-дронові удари РФ по одному з портових міст регіону. Про це повідомляє пресслужба СБУ

Як повідомляється, насамперед окупанти намагалися отримати координати базування особового складу та кораблів морської охорони Держприкордонслужби. Також окупанти сподівалися одержати локації вогневих позицій ППО, яка обороняє повітряний простір південного регіону.

Для виконання цього завдання ФСБ залучила 39-річного фельдшера місцевої станції екстреної медичної допомоги. У поле зору спецслужби РФ чоловік потрапив ще у квітні цього року, коли публікував антиукраїнські коментарі в Телеграм-каналах країни-агресора.

За вказівкою окупантів  фельдшер збирав розвідувальну інформацію у ході поїздок по прибережній території, зокрема під час викликів «швидкої» . Отримані відомості зрадник відображав на гугл-карті, а потім відправляв скріншоти своєму куратору з ФСБ.

Під час обшуків у чоловіка виявили два мобільні телефони, які він використовував для комунікації з ФСБ.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, що фітнес-тренер з Одеси підпалював військові авто у трьох містах України.

Теги: Одещина Одеса СБУ лікар ФСБ росія

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