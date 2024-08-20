Ломаченко вдався до погроз через можливу заборону Московської церкви

Ломаченко: Ті, хто бере участь у забороні УПЦ, зовсім не розуміють наслідків того, що потім буде відбуватися…

Чемпіон світу з боксу у легкій вазі за версіями IBF та IBO Василь Ломаченко (18-3, 12 КО) розмістив у соцмережах кілька дописів на захист Московської церкви.

«Ті, хто бере участь у забороні УПЦ, зовсім не розуміють наслідків того, що потім буде відбуватися… Мир усім», – написав російською мовою в Instagram Ломаченко.

Також Ломаченко залишив посилання на свій допис у Facebook. В ньому він процитував Євангеліє від Матвія та розмістив посилання на відео скандального блогера «Денис у микрофона», який у своїх публікаціях також підтримує Московську церкву.

Як повідомлялося, згідно з проєктом закону №8371, Російська православна церква (РПЦ) в Україні буде заборонена. Водночас у релігійних організацій, пов'язаних з РФ, буде до дев'яти місяців, аби перервати всі зв'язки. Про це розповів голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук в ефірі телемарафону.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський провів зустріч з представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій (ВРЦіРО) перед очікуваним розглядом законопроєкту про заборону релігійних організацій, які повʼязані з Росією.

Президент закликав Раду церков підтримати законопроєкт про заборону пов’язаних із Росією релігійних організацій, який незабаром має розглянути Верховна Рада.

У записі зустрічі видно, що з підтримкою виступили глави ПЦУ, УКГЦ, Баптистської, Юдейської спільнот, Римсько-Католицької Церкви тощо. Також 17 серпня Рада церков опублікувала на своєму сайті заяву про засудження діяльності російської православної церкви та московського патріархату.

Як повідомлялося, Верховна Рада цього тижня першим питанням розгляне доопрацьований законопроєкт щодо заборони діяльності на території України релігійних організацій, зокрема пов’язаних з Російської Федерацією. Про це повідомила заступниця голови Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук.