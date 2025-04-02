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США ввели санкції проти постачальників деталей для іранських дронів, якими атакує Росія

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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США ввели санкції проти постачальників деталей для іранських дронів, якими атакує Росія
Іранські безпілотники стали одним із головних інструментів Росії у здійсненні повітряних атак на українські міста
фото з відкритих джерел

Росія активно закуповує іранські дрони, попри санкції, використовуючи міжнародні мережі постачання компонентів через країни-посередники

США оголосили про нові санкції проти шести компаній і двох громадян Ірану, які брали участь у постачанні західних компонентів для іранських безпілотників. Як інформує «Главком», про це повідомила Посол України в США Оксана Маркарова.

Як відомо, іранські дрони використовуються Росією для ударів по українських містах та об'єктах інфраструктури.

«Рішення, яке послабить здатність росії використовувати іранські дрони для атак на українські міста та інфраструктуру: США запровадили санкції проти шести юридичних і двох фізичних осіб, які причетні до закупівлі компонентів дронів в інтересах підсанкційної іранської компанії», – написала Маркарова.

Під дію американських санкцій потрапили три компанії з різних юрисдикцій (Іран, КНР, ОАЕ) та два громадянина Ірану, які причетні до мережі закупівлі західних компонентів для дронів в інтересах підсанкційної іранської компанії Qods Aviation Industries.

Також санкції ввели проти трьох компаній з ОАЕ (Diamond Castle, Future Trends, Phenomena), які надавали фінансові послуги при закупівлі західних компонентів БПЛА.

«Поширення Іраном БПЛА та ракет – як своїм терористичним ставленикам у регіоні, так і росії для їх використання проти України — продовжує загрожувати цивільному населенню, персоналу США, а також нашим союзникам і партнерам», – заявив Міністр фінансів США Скотт Бессент.

Крім того, Міністерство юстиції США повідомило про висунення кримінальних звинувачень проти двох іранців та однієї іранської компанії за організацію змови для надання матеріальної підтримки іноземній терористичній організації – Корпус вартових ісламської революції та участь у схемі закупівлі американських технологій для іранських ударних безпілотників.

Нагадаємо, що Іран привів у стан бойової готовності ракети, здатні завдавати ударів по об'єктах, пов’язаних зі США. Це сталося після того, як американський президент Дональд Трамп пригрозив Тегерану бомбардуваннями у разі відмови від укладення ядерної угоди. 

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Теги: санкції Оксана Маркарова Іран дрон росія

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