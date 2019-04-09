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    «Росіяни побили тебе». Макгерор напав на відвідувача паба в Дубліні

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    Конор Макгрегор - «Росіяни побили тебе». Макгерор напав на відвідувача паба в Дубліні
    Конор Макгрегор

    Чоловік, якого вдарив Конор, проживає в дублінському районі Балліфермот і часто буває в пабі, де сталася бійка

    Поліція Ірландії почала розслідування інциденту, в якому знову виявився замішаний боєць UFC Конор Макгрегор. За інформацією видання «Irish Mirror», спортсмен напав на відвідувача паба в Дубліні, де в той день виступав на сцені. Ірландцеві дуже не сподобалося висловлювання: «Росіяни побили тебе», яке вигукнув один з відвідувачів бару.

    Після цього Макгрегор розлютився і зав'язалася бійка.

    Чоловік, якого вдарив Конор, проживає в дублінському районі Балліфермот і часто буває в цьому закладі. Тепер інцидент розслідує поліція.

    Нагадаємо, Конор Макгрегор 6 жовтня програв представнику Росії Хабібe Нурмагомедову больовим прийомом в четвертому раунді.

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    Джерело: trinixy.ru

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