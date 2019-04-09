«Росіяни побили тебе». Макгерор напав на відвідувача паба в Дубліні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Конор Макгрегор

Чоловік, якого вдарив Конор, проживає в дублінському районі Балліфермот і часто буває в пабі, де сталася бійка

Поліція Ірландії почала розслідування інциденту, в якому знову виявився замішаний боєць UFC Конор Макгрегор. За інформацією видання «Irish Mirror», спортсмен напав на відвідувача паба в Дубліні, де в той день виступав на сцені. Ірландцеві дуже не сподобалося висловлювання: «Росіяни побили тебе», яке вигукнув один з відвідувачів бару.

Після цього Макгрегор розлютився і зав'язалася бійка.

Чоловік, якого вдарив Конор, проживає в дублінському районі Балліфермот і часто буває в цьому закладі. Тепер інцидент розслідує поліція.

Нагадаємо, Конор Макгрегор 6 жовтня програв представнику Росії Хабібe Нурмагомедову больовим прийомом в четвертому раунді.

Читайте також: Макгрегор розбив телефон фаната та звинувачується в грабежі і хуліганстві

Джерело: trinixy.ru