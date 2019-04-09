«Росіяни побили тебе». Макгерор напав на відвідувача паба в Дубліні
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Чоловік, якого вдарив Конор, проживає в дублінському районі Балліфермот і часто буває в пабі, де сталася бійка
Поліція Ірландії почала розслідування інциденту, в якому знову виявився замішаний боєць UFC Конор Макгрегор. За інформацією видання «Irish Mirror», спортсмен напав на відвідувача паба в Дубліні, де в той день виступав на сцені. Ірландцеві дуже не сподобалося висловлювання: «Росіяни побили тебе», яке вигукнув один з відвідувачів бару.
Після цього Макгрегор розлютився і зав'язалася бійка.
Чоловік, якого вдарив Конор, проживає в дублінському районі Балліфермот і часто буває в цьому закладі. Тепер інцидент розслідує поліція.
Нагадаємо, Конор Макгрегор 6 жовтня програв представнику Росії Хабібe Нурмагомедову больовим прийомом в четвертому раунді.
Джерело: trinixy.ru