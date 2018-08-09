Російська олімпійська призерка з велоспорту втекла в Узбекистан



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Ольга Забелінська. Фото AP

Ольга Забелінська відмовилася від російського громадянства

Міжнародний союз велосипедистів (UCI) офіційно затвердив перехід у збірну Узбекистану триразової призерки Олімпійських ігор росіянки Ольги Забелінської.

Про це повідомила сама спортсменка.

Генеральний директор Федерації велосипедного спорту Росії (ФВСР) Юрій Кучерявий підкреслив, що федерація буде категорично проти переходу спортсменки.

У зв'язку з цим, ймовірно, Забелінськя пропустить Олімпійські ігри 2020 року, адже буде змушена відбути трирічний карантин.

«Мій перехід у збірну Узбекистану офіційно затверджений, хотілося б уже у серпні виступити на Азіатських іграх», - сказала Забелінська.

«Зміна національності велогонщиці була офіційно затверджена, - повідомив представник UCI. - Відповідно до пункту правил, спортсменка не має права брати участь у чемпіонаті світу UCI у цьому році й у наступному після зміни громадянства».

На Олімпіаді 2012 року у Лондоні спортсменка виграла дві бронзові медалі у груповій гонці та гонці з роздільним стартом. Чотири роки по тому на Іграх у Бразилії вона стала другою у гонці з роздільним стартом.

Забелінська є єдиною представницею Росії, якій вдалося стати призером у шосейних велоперегонах на останніх двох Олімпійських іграх.

Джерело: ТАСС