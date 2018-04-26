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    Російські байдарочники отримають медаль, відібрану в українського дуету

    Результат Івана Семикіна і Ігоря Трунова анульований через порушення антидопінгових правил
    Російські байдарочники Олег Гусєв і Владислав Блінцов стали володарями бронзових медалей чемпіонату Європи-2017 після дискваліфікації українського екіпажу Івана Семикіна і Ігоря Трунова. В організмі Трунова був виявлений підвищений рівень тестостерону. У підсумку, час дуету був анульований, а результати на дистанції 500 метрів переглянуті. Таким
    • 26 Квiтня, 21:15
    • Розсилка
    Трунов (зліва) і Семикін втратили медалі чемпіонату Європи
    Трунов (зліва) і Семикін втратили медалі чемпіонату Європи

    Результат Івана Семикіна і Ігоря Трунова анульований через порушення антидопінгових правил

    Російські байдарочники Олег Гусєв і Владислав Блінцов стали володарями бронзових медалей чемпіонату Європи-2017 після дискваліфікації українського екіпажу Івана Семикіна і Ігоря Трунова.

    В організмі Трунова був виявлений підвищений рівень тестостерону.

    У підсумку, час дуету був анульований, а результати на дистанції 500 метрів переглянуті.

    Таким чином, бронза дісталася росіянам, які стали в фінальному заїзді четвертими.

    Джерело: xsport.ua

    чемпіонат Європи веслування
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