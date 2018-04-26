Російські байдарочники отримають медаль, відібрану в українського дуету

Результат Івана Семикіна і Ігоря Трунова анульований через порушення антидопінгових правил

Російські байдарочники Олег Гусєв і Владислав Блінцов стали володарями бронзових медалей чемпіонату Європи-2017 після дискваліфікації українського екіпажу Івана Семикіна і Ігоря Трунова. В організмі Трунова був виявлений підвищений рівень тестостерону. У підсумку, час дуету був анульований, а результати на дистанції 500 метрів переглянуті. Таким