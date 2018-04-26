Російські байдарочники отримають медаль, відібрану в українського дуету
- 26 Квiтня, 21:15
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Трунов (зліва) і Семикін втратили медалі чемпіонату Європи
Результат Івана Семикіна і Ігоря Трунова анульований через порушення антидопінгових правил
Російські байдарочники Олег Гусєв і Владислав Блінцов стали володарями бронзових медалей чемпіонату Європи-2017 після дискваліфікації українського екіпажу Івана Семикіна і Ігоря Трунова.
В організмі Трунова був виявлений підвищений рівень тестостерону.
У підсумку, час дуету був анульований, а результати на дистанції 500 метрів переглянуті.
Таким чином, бронза дісталася росіянам, які стали в фінальному заїзді четвертими.
Джерело: xsport.ua