Російську легкоатлетку з українським паспортом Савіну дискваліфікували на 12 років



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Ксенія Савіна Фейсбук

Спортсменку визнали винною у вживанні допінгу

Російську легкоатлетку, яка використовувала чужий український паспорт, Ксенію Савіну дискваліфікували на 12 років за вживання допінгу, інформує Всеросійська федерація легкої атлетики.

Раніше Савіна, що мешкає в Криму, виступала за Україну в бігу на середні дистанції. Після окупації та анексії півострова вона стала росіянкою. На змаганнях вона виступала з українським паспортом подруги Галини Сишко, яка завершила професіональну кар’єру.

Чоловіка та тренера спортсменки Олексія Савіна дискваліфіковано на 4 роки за спроби фальсифікації допінг-теста та співучасть у правопорушенні.