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    Російську легкоатлетку з українським паспортом Савіну дискваліфікували на 12 років

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    Ксенія Савіна - Російську легкоатлетку з українським паспортом Савіну дискваліфікували на 12 років
    Ксенія Савіна
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    Спортсменку визнали винною у вживанні допінгу

    Російську легкоатлетку, яка використовувала чужий український паспорт, Ксенію Савіну дискваліфікували на 12 років за вживання допінгу, інформує Всеросійська федерація легкої атлетики.

    Раніше Савіна, що мешкає в Криму, виступала за Україну в бігу на середні дистанції. Після окупації та анексії півострова вона стала росіянкою. На змаганнях вона виступала з українським паспортом подруги Галини Сишко, яка завершила професіональну кар’єру.

    Чоловіка та тренера спортсменки Олексія Савіна дискваліфіковано на 4 роки за спроби фальсифікації допінг-теста та співучасть у правопорушенні.

     Читайте також: Російська легкоатлетка використовувала паспорт української спортсменки, щоб виступати на міжнародних турнірах
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