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    Російський чемпіон світу з боксу провалив тест на допінг

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    Олександр Беспутін - Російський чемпіон світу з боксу провалив тест на допінг
    Олександр Беспутін
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    Олександр Беспутін вживав препарат для збільшення маси м’язів

    Російський чемпіон світу з боксу в напівсередній вазі за версією WBA Олександр Беспутін провалив тест на допінг.

    Контроль на допінг спортсмен проходив 30 листопада 2019 року після перемоги в чемпіонському бою над співвітчизником Раджабом Бутаєвим, інформує Р-Спорт.

    Тест дав позитивний результат на препарат лігандрол. Його вживають для збільшення маси м’язів.

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    У 28-річного Беспутіна не було жодної поразки на професіональному ринзі – 14 перемог (9 нокаутом).

    У професіональний бокс після аматорської кар’єри Беспутін перейшов 2015 року, уклавши угоду з аматорською компанією Top Rank. Усі бої в професіоналах росіянин провів у США. 

    допінг бокс
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