Російський чемпіон світу з боксу провалив тест на допінг



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Олександр Беспутін вживав препарат для збільшення маси м’язів

Російський чемпіон світу з боксу в напівсередній вазі за версією WBA Олександр Беспутін провалив тест на допінг.

Контроль на допінг спортсмен проходив 30 листопада 2019 року після перемоги в чемпіонському бою над співвітчизником Раджабом Бутаєвим, інформує Р-Спорт.

Тест дав позитивний результат на препарат лігандрол. Його вживають для збільшення маси м’язів.

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У 28-річного Беспутіна не було жодної поразки на професіональному ринзі – 14 перемог (9 нокаутом).

У професіональний бокс після аматорської кар’єри Беспутін перейшов 2015 року, уклавши угоду з аматорською компанією Top Rank. Усі бої в професіоналах росіянин провів у США.