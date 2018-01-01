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    Російський гонщик зламав хребет на ралі «Дакар»

    Іван Шихотаров змушений був завершити змагання і наразі перебуває під наглядом лікарів
    Російський гонщик Іван Шихотаров отримав компресійний перелом першого хребця поперекового відділу хребта в результаті аварії на ралі-марафоні «Дакар»-2018. Про це повідомляє прес-служба команди Konturterm Racing. У середу, 10 січня, екіпаж Шихотарова, який виступає у класі легкових автомобілів, потрапив в аварію: машина на великій
    • Сьогодні, 19:12
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    Іван Шихотаров
    Іван Шихотаров

    Іван Шихотаров змушений був завершити змагання і наразі перебуває під наглядом лікарів

    Російський гонщик Іван Шихотаров отримав компресійний перелом першого хребця поперекового відділу хребта в результаті аварії на ралі-марафоні «Дакар»-2018.

    Про це повідомляє прес-служба команди Konturterm Racing.

    У середу, 10 січня, екіпаж Шихотарова, який виступає у класі легкових автомобілів, потрапив в аварію: машина на великій швидкості впала у яму.

    Шихотаров відчув біль у спині, проте вирішив продовжити гонку.

    Після фінішу він не зміг самостійно вибратися з машини.

    Четвертий етап став останнім для гонщика на нинішньому «Дакарі», він завершив виступ на ралі-марафоні.

    Зараз пілот знаходиться у лікарні у Лімі (Перу), протягом двох днів лікарі проведуть додаткове обстеження.

    Після чотирьох етапів Шихотаров займав 24-те місце у заліку легкових автомобілів, відстаючи від француза Стефана Петеранселя з команди «Пежо» на 6 годин 41 хвилину 10 секунд.

    Джерело: ТАСС

    Дакар Автоспорт
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