Російський гонщик зламав хребет на ралі «Дакар»

Іван Шихотаров змушений був завершити змагання і наразі перебуває під наглядом лікарів

Російський гонщик Іван Шихотаров отримав компресійний перелом першого хребця поперекового відділу хребта в результаті аварії на ралі-марафоні «Дакар»-2018. Про це повідомляє прес-служба команди Konturterm Racing. У середу, 10 січня, екіпаж Шихотарова, який виступає у класі легкових автомобілів, потрапив в аварію: машина на великій



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Іван Шихотаров

Іван Шихотаров змушений був завершити змагання і наразі перебуває під наглядом лікарів

Російський гонщик Іван Шихотаров отримав компресійний перелом першого хребця поперекового відділу хребта в результаті аварії на ралі-марафоні «Дакар»-2018.

Про це повідомляє прес-служба команди Konturterm Racing.

У середу, 10 січня, екіпаж Шихотарова, який виступає у класі легкових автомобілів, потрапив в аварію: машина на великій швидкості впала у яму.

Шихотаров відчув біль у спині, проте вирішив продовжити гонку.

Після фінішу він не зміг самостійно вибратися з машини.

Четвертий етап став останнім для гонщика на нинішньому «Дакарі», він завершив виступ на ралі-марафоні.

Зараз пілот знаходиться у лікарні у Лімі (Перу), протягом двох днів лікарі проведуть додаткове обстеження.

Після чотирьох етапів Шихотаров займав 24-те місце у заліку легкових автомобілів, відстаючи від француза Стефана Петеранселя з команди «Пежо» на 6 годин 41 хвилину 10 секунд.

Джерело: ТАСС