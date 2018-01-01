Російський «Спартак» вибачився за расистський твіт про «шоколадки»

В суботу Twitter «Спартака» вів Георгій Джікія

«Спартак» прокоментував ситуацію навколо твіта в офіційному акаунті клубу, опублікованого 13 січня. Клуб таки вирішив не провокувати серйозний скандал. «Спартак» приносить вибачення за невдалий вислів в офіційному Twitter клубу всім, кого воно могло зачепити. Спортсмен нікого не хотів образити, а просто невдало



Розсилка ВІДПРАВИТИ

ФК Спартак

В суботу Twitter «Спартака» вів Георгій Джікія

«Спартак» прокоментував ситуацію навколо твіта в офіційному акаунті клубу, опублікованого 13 січня.

Клуб таки вирішив не провокувати серйозний скандал.

«Спартак» приносить вибачення за невдалий вислів в офіційному Twitter клубу всім, кого воно могло зачепити. Спортсмен нікого не хотів образити, а просто невдало пожартував», - повідомляється в заяві клубу.

Нагадаємо, в суботу Twitter «Спартака» вів Георгій Джікія. Він опублікував відео, де говорить на адресу своїх одноклубників Луїза Адріано, Фернандо і Педро Роші: «Дивіться, як шоколадки тануть на сонці!».

Джерело: Спорт-Экспресс