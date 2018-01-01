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    Російський «Спартак» вибачився за расистський твіт про «шоколадки»

    В суботу Twitter «Спартака» вів Георгій Джікія
    «Спартак» прокоментував ситуацію навколо твіта в офіційному акаунті клубу, опублікованого 13 січня. Клуб таки вирішив не провокувати серйозний скандал. «Спартак» приносить вибачення за невдалий вислів в офіційному Twitter клубу всім, кого воно могло зачепити. Спортсмен нікого не хотів образити, а просто невдало
    • Сьогодні, 09:02
    • Розсилка
    ФК Спартак
    ФК Спартак

    В суботу Twitter «Спартака» вів Георгій Джікія

    «Спартак» прокоментував ситуацію навколо твіта в офіційному акаунті клубу, опублікованого 13 січня.

    Клуб таки вирішив не провокувати серйозний скандал.

    «Спартак» приносить вибачення за невдалий вислів в офіційному Twitter клубу всім, кого воно могло зачепити. Спортсмен нікого не хотів образити, а просто невдало пожартував», - повідомляється в заяві клубу.

    Нагадаємо, в суботу Twitter «Спартака» вів Георгій Джікія. Він опублікував відео, де говорить на адресу своїх одноклубників Луїза Адріано, Фернандо і Педро Роші: «Дивіться, як шоколадки тануть на сонці!».

    Джерело: Спорт-Экспресс

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