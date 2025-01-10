Лідер збірної України повторив особистий рекорд на Кубку світу з біатлону
Окрім Підручного, у спринті змагалися ще три українські біатлоністи
Український біатлоніст Дмитро Підручний зайняв четверте місце у спринті на етапі Кубка світу 2024/25, що проходив у німецькому Обергофі. Про це повідомляє «Суспільне».
Капітан збірної України вразив усі мішені на двох вогневих рубежах, що дозволило йому досягти найкращого результату в кар'єрі у спринтерських гонках на Кубку світу. Четверта позиція також стала повторенням його особистого рекорду на цьому рівні, який він раніше досягав у масстартах.
Усі призові місця в цій гонці посіли представники Франції. Переможцем став Кантен Фійон-Має, а другу й третю сходинки зайняли Фаб'єн Клод та Емільєн Жаклен відповідно.
Окрім Підручного, у спринті змагалися ще три українські біатлоністи: Віталій Мандзин, який фінішував 17-м, Тарас Лесюк – 34-м, а Антон Дудченко – 78-м.
Кубок світу з біатлону-2024/25:
- Кантен Фійон-Має (Франція) – 23:36.2 хвилини (стрільба – 0+0).
- Фаб'єн Клод (Франція) +14.9 (0+0).
- Емільєн Жаклен (Франція) +22.1 (0+1).
- Дмитро Підручний (Україна) +28.8 (0+0).
Нагадаємо, що 28 грудня в німецькому Гельзенкірхені відбулася традиційна щорічна Різдвяна гонка з біатлону. Участь у ній взяли десять команд, серед яких була і збірна України, за яку виступили Юлія Джима та Дмитро Підручний. Масстарт українці завершили на третьому місці. Першою стала Норвегія, другою – Франція.
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