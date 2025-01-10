Забиває 24 роки поспіль. Роналду встановив унікальний рекорд

Кріштіану реалізував пенальті за «Аль-Наср» у матчі проти «Аль-Ахдуд»

Знаменитий португальський нападник Кріштіану Роналду записав у свій актив нове досягнення.

У матчі 14-го туру чемпіонату Саудівської Аравії «Аль-Наср» обіграв «Аль-Ахдуд» з рахунком 3:1.

39-річний португалець, реалізувавши пенальті на 42-й хвилині, забив свій перший гол у 2025 році.

Роналду став першим футболістом, який забиває на професійному рівні протягом 24 років поспіль – від 2002 до 2025.

Кріштіану у поточному сезоні забив за «Аль-Наср» 11 м'ячів у 13 матчах. Його команда посідає третє місце (28 балів), відстаючи від команд «Аль-Іттіхад» (36) та «Аль-Хіляль» (34).