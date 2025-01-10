Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Забиває 24 роки поспіль. Роналду встановив унікальний рекорд

Дарія Демяник
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Забиває 24 роки поспіль. Роналду встановив унікальний рекорд
Кріштіану Роналду
фото: EPA-EFE

Кріштіану реалізував пенальті за «Аль-Наср» у матчі проти «Аль-Ахдуд»

Знаменитий португальський нападник Кріштіану Роналду записав у свій актив нове досягнення.

У матчі 14-го туру чемпіонату Саудівської Аравії «Аль-Наср» обіграв «Аль-Ахдуд» з рахунком 3:1.

39-річний португалець, реалізувавши пенальті на 42-й хвилині, забив свій перший гол у 2025 році.

Роналду став першим футболістом, який забиває на професійному рівні протягом 24 років поспіль – від 2002 до 2025.

Кріштіану у поточному сезоні забив за «Аль-Наср» 11 м'ячів у 13 матчах. Його команда посідає третє місце (28 балів), відстаючи від команд «Аль-Іттіхад» (36) та «Аль-Хіляль» (34).

Читайте також:

Джерело
Теги: рекорд Саудівська Аравія НОВИНИ ФУТБОЛУ Кріштіану Роналду

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Оперативне управління ФК «Динамо» здійснюватиме новопризначений генеральний директор Дмитро Бріф
«Динамо» оголосило про масштабні зміни у керівництві
10 грудня, 2024, 16:09
Гру «Реал Сосьєдад» – «Динамо» у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo
«Реал Сосьєдад» – «Динамо»: букмекери назвали фаворита матчу Ліги Європи
12 грудня, 2024, 22:00
Гравці Шахтаря
Україна після фіаско Шахтаря і Динамо дізналася свою позицію у рейтингу коефіцієнтів УЄФА
13 грудня, 2024, 10:36
Роналду побажав усім щасливого Різдва
Роналду показав, як проводить різдвяну відпустку в Лапландії
25 грудня, 2024, 02:14
2024 рік став найсмертоноснішим в історії перетинів протоки
У Франції врятовано 107 мігрантів, які намагалися перетнути Ла-Манш
27 грудня, 2024, 05:25
Усик вийшов на ринг на бій із Ф'юрі
Усик вийшов на ринг в образі султана (відео)
22 грудня, 2024, 00:53
Пляшка з водою Пікфорда містила детальну інформацію про пенальтистів «Ман Сіті», включаючи Голанда
Воротар «Евертона» використав пляшку з водою, щоб відбити пенальті Голанда (відео, фото)
27 грудня, 2024, 15:22
У вересні Бугаєва було засуджено до 9,5 року колонії суворого режиму у справі про замах на збут наркотиків
Стали відомі моторошні деталі ліквідації ексфутболіста збірної Росії Бугаєва
31 грудня, 2024, 11:10
Артем Мілевський відзначився скандальною заявою
Мілевський з використанням матюків привітав підписників з «нормальним Різдвом»
7 сiчня, 22:55

Новини

У 2024 році Неймар заробив 101 млн євро за 42 хвилини проведені на полі
У 2024 році Неймар заробив 101 млн євро за 42 хвилини проведені на полі
Забиває 24 роки поспіль. Роналду встановив унікальний рекорд
Забиває 24 роки поспіль. Роналду встановив унікальний рекорд
ЗСУ ліквідували російського боксера та пауерліфтера
ЗСУ ліквідували російського боксера та пауерліфтера
Українки дізналися суперниць на Australian Open
Українки дізналися суперниць на Australian Open
Зарізали під час застілля. У Красноярську був жорстоко вбитий чемпіон Росії з боротьби
Зарізали під час застілля. У Красноярську був жорстоко вбитий чемпіон Росії з боротьби
Російська модель Грачова відповіла, чи справді зустрічається з українцем Мудриком
Російська модель Грачова відповіла, чи справді зустрічається з українцем Мудриком

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
142K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 січня: ситуація на фронті
50K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 січня 2025
32K
Українці масово змінюють мобільних операторів: названо антилідера
25K
10 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18K
Нардепка від «Слуги народу» Кормишкіна отримала нову підозру
14K
Майже половина іммігрантів хочуть виїхати з Канади: дані опитування

Новини

Дощ з мокрим снігом: прогноз погоди на 10 січня
Сьогодні, 06:00
Зеленський розказав, що вирішив «Рамштайн», у Києві уламки БпЛА влучили у багатоповерхівку: головне за ніч
Сьогодні, 05:50
10 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:07
Місцями мокрий сніг і дощ: прогноз погоди на 9 січня
Вчора, 06:00
У Байдена народився правнук, нафтобаза в Енгельсі продовжує палати: головне за ніч
Вчора, 05:47
9 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:06

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua