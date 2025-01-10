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У 2024 році Неймар заробив 101 млн євро за 42 хвилини проведені на полі

Христина Жиренко
glavcom.ua
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У 2024 році Неймар заробив 101 млн євро за 42 хвилини проведені на полі
Неймар пропустив понад рік з жовтня 2023-го через розрив хрестоподібної зв'язки коліна

Неймар за одну зіграну хвилину отримав приблизно 2,4 мільйона євро зарплати

Бразильський нападник саудівського «Аль-Хілаля» Неймар заробив 101 млн євро зарплати за 2024 рік.

Через травми бразилець зіграв лише дві гри у минулому році. У них він у сумі провів на полі 42 хвилини.

Таким чином, Неймар за одну зіграну хвилину отримав приблизно 2,4 мільйона євро зарплати.

Нагадаємо, 32-річний форвард пропустив понад рік з жовтня 2023-го через розрив хрестоподібної зв'язки коліна.

5 листопада 2024 року Неймар знову отримав травму. У підсумку, за більш як рік в клубі бразилець зіграв 7 матчів. У них він забив 3 голи та віддав одну результативну передачу.

Як повідомлялося, знаменитий португальський нападник Кріштіану Роналду записав у свій актив нове досягнення.

У матчі 14-го туру чемпіонату Саудівської Аравії «Аль-Наср» обіграв «Аль-Ахдуд» з рахунком 3:1.

39-річний португалець, реалізувавши пенальті на 42-й хвилині, забив свій перший гол у 2025 році.

Роналду став першим футболістом, який забиває на професійному рівні протягом 24 років поспіль – від 2002 до 2025.

Кріштіану у поточному сезоні забив за «Аль-Наср» 11 м'ячів у 13 матчах. Його команда посідає третє місце (28 балів), відстаючи від команд «Аль-Іттіхад» (36) та «Аль-Хіляль» (34).

Нагадаємо, російська модель Віолетта Грачова опублікувала сторіз в своєму Інстаграмі, де відповіла на чутки щодо своїх стосунків.

Нагадаємо, що в ЗМІ раніше з'являлася інформація про можливий роман росіянки та гравця збірної України з футболу Михайла Мудрика. Кілька днів тому британська преса писала, що Грачова може перебувати у стосунках з півзахисником туринського «Ювентуса» Вестоном Маккенні.

«Інформація щодо фейкових чуток! Я нікого не труїла, нікого не кидала і ні з ким не зустрічаюся! І я ніколи не підтверджувала жодних стосунків!», – написала Віолетта Грачова.

Нагадаємо, видання Daily Mail  писало, що Віолетта Грачова знайшла нові стосунки. Її пов’язують з американським півзахисником туринського клубу «Ювентуса» Вестоном Маккенні, з яким вона публічно ділилася фотографіями, і ймовірно, пара навіть відпочивала у Куршавелі. Однак ці знімки пізніше модель видалила.

Варто зазначити, що 24-річний Михайло Мудрик наразі відсторонений від участі у футбольних матчах через виявлений в його крові допінг.

Нагадаємо, 16 грудня півзахисник «Челсі» та зірка збірної України з футболу Михайло Мудрик здав позитивний тест на допінг.

В організмі українського гравця знайшли заборонений препарат (мельдоній), і тепер йому загрожує дискваліфікація терміном до чотирьох років. Наразі його тимчасово відсторонили від футболу.

Також мати вінгера лондонського «Челсі» та збірної України Михайла Мудрика Інна поділилася коментарями у своєму Instagram щодо ситуації навколо проваленого допінг-тесту свого сина.

До слова, ще у 2023 році соцмережі запідозрили футболіста Мудрика в романі з російською моделлю.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Кріштіану Роналду Неймар

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