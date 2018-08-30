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    Російський телеканал вкрав емблему одеського «Чорноморця» (фото)

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    Фото: ФК Чорноморець (з матчу проти Динамо) - Російський телеканал вкрав емблему одеського «Чорноморця» (фото)
    Фото: ФК Чорноморець (з матчу проти Динамо)

    У сюжеті про жеребкування 1/16 Кубка Росії телеканал присвоїв українську емблему

    Державний російський телеканал «Росія 1» потрапив в халепу, допустивши курйозну помилку.

    У сюжеті про жеребкування 1/16 Кубка Росії телеканал присвоїв українську емблему футбольного клубу «Чорноморець» (Одеса) клубу з міста Новоросійськ.

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    Так, в ефірі спортивної програми замість емблеми клубу «Чорноморець» з Новоросійська продемонстрували логотип однойменного одеського клубу.

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    Джерело: Sportarena.com

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