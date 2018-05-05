Російську біатлоністку дискваліфікували на два роки

Біатлоністка хоче судитися з IBU

Російська біатлоністка Катерина Глазиріна отримала тривалу дискваліфікацію. Міжнародний союз біатлоністів (IBU) ухвалив рішення відсторонити спортсменку на два роки. Про це повідомляє офіційний сайт організації. Причиною дискваліфікації Глазиріної є порушення антидопінгових правил. Усі результати Катерини, починаючи від 19 грудня 2013 року до



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Катерина Глазиріна. Фото: Getty Images

Біатлоністка хоче судитися з IBU

Російська біатлоністка Катерина Глазиріна отримала тривалу дискваліфікацію.

Міжнародний союз біатлоністів (IBU) ухвалив рішення відсторонити спортсменку на два роки. Про це повідомляє офіційний сайт організації.

Причиною дискваліфікації Глазиріної є порушення антидопінгових правил. Усі результати Катерини, починаючи від 19 грудня 2013 року до лютий 2017 року, анульовані.

Після цієї новини, Глазиріна хоче судитися з IBU, бо вважає, що вони не мають достатньо доказів щодо її провини.

«Я подаватиму апеляцію в CAS на рішення IBU, це буде найближчого тижня після свят. Я в будь-якому разі буду судитися. Останнє засідання у моїй справі було 10 жовтня, після якого повинні були винести якесь рішення. Але всю зиму я пропускала, чекала на це рішення. І його винесли тільки після сезону. IBU жодних фактів, доказів моєї провини не пред'явила. Нічого нового. Єдине, що у них є - згадка в доповіді Річарда Макларена. Я буду боротися до кінця, буду відстоювати своє ім'я», - зазначила Глазиріна.

Раніше довічну дискваліфікацію отримала інша російська біатлоністка Ольга Вілухіна.