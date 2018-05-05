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    Ротань про невдачу «Динамо»: Потрібно боротися до кінця у будь-якому випадку

    Руслан Ротань поділився враженнями від матчу «Динамо» - «Маріуполь»
    Півзахисник «Динамо» Руслан Ротань вважає, що головною причиною втрати очок у матчі з «Маріуполем» стала погана реалізація гольових моментів. Гравець збірної України зазначив, що команда має забути про цю невдачу. «Важко казати зразу по гарячих слідах, але кидається у вічі, напевно, нереалізація моментів. Адже якби
    • Сьогодні, 10:48
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    Руслан Ротань. Фото: Динамоманія
    Руслан Ротань. Фото: Динамоманія

    Руслан Ротань поділився враженнями від матчу «Динамо» - «Маріуполь»

    Півзахисник «Динамо» Руслан Ротань вважає, що головною причиною втрати очок у матчі з «Маріуполем» стала погана реалізація гольових моментів.

    Гравець збірної України зазначив, що команда має забути про цю невдачу.

    «Важко казати зразу по гарячих слідах, але кидається у вічі, напевно, нереалізація моментів. Адже якби ми реалізували хоча б 30-40% моментів... І ми їх добре знаємо, і вони нас. У Маріуполі ми свої моменти реалізовували навіть дуже впевнено, а сьогодні багато не забили. Звичайно, варто відзначити і воротаря «Маріуполя», - сказав Ротань.

    «Чемпіонство? Не можна опускати руки, потрібно боротися до кінця в будь-якому випадку. Я б не сказав, що ми втомилися. Навпаки, азарт і жага перемоги дуже сильні. Можливо, це в якійсь мірі і завадило нам сьогодні. Оскільки велике хвилювання та відповідальність за результат впливає на гру», – сказав Руслан Ротань журналістам після матчу.

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