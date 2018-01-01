Ротань та Буяльський травмувалися під час товариського матчу «Динамо»

Також Володимир Шепелєв і Беньямін Вербич не грали через простуду

Стали відомо про травми хавбеків «Динамо» Руслана Ротаня і Віталія Буяльського. У контрольному матчі проти «Естерсунда» новачок «Динамо» Руслан Ротань отримав травму голеностопа, але про ступінь пошкодження говорити поки рано. У цьому спарингу також не брав участі Віталій Буяльський, у якого на одному з



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ФК Динамо. Фото: прес-служба Динамо

Також Володимир Шепелєв і Беньямін Вербич не грали через простуду

Стали відомо про травми хавбеків «Динамо» Руслана Ротаня і Віталія Буяльського.

У контрольному матчі проти «Естерсунда» новачок «Динамо» Руслан Ротань отримав травму голеностопа, але про ступінь пошкодження говорити поки рано.

У цьому спарингу також не брав участі Віталій Буяльський, у якого на одному з тренувань заклинило спину. Також Володимир Шепелєв і Беньямін Вербич не грали через простудне захворювання.

4 лютого кияни проведуть ще один поєдинок - на цей раз з угорським клубом «Академія Пушкаша».

У цьому матчі тренери планували використовувати тих футболістів, які не грали з «Естерсундом», але через кадрові проблем комусь із виконавців, скоріше за все, доведеться отримати підвищене навантаження.

Джерело: zbirna.com