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    Ротань та Буяльський травмувалися під час товариського матчу «Динамо»

    Також Володимир Шепелєв і Беньямін Вербич не грали через простуду
    Стали відомо про травми хавбеків «Динамо» Руслана Ротаня і Віталія Буяльського. У контрольному матчі проти «Естерсунда» новачок «Динамо» Руслан Ротань отримав травму голеностопа, але про ступінь пошкодження говорити поки рано. У цьому спарингу також не брав участі Віталій Буяльський, у якого на одному з
    • Сьогодні, 11:10
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    ФК Динамо. Фото: прес-служба Динамо
    ФК Динамо. Фото: прес-служба Динамо

    Також Володимир Шепелєв і Беньямін Вербич не грали через простуду

    Стали відомо про травми хавбеків «Динамо» Руслана Ротаня і Віталія Буяльського.

    У контрольному матчі проти «Естерсунда» новачок «Динамо» Руслан Ротань отримав травму голеностопа, але про ступінь пошкодження говорити поки рано.

    У цьому спарингу також не брав участі Віталій Буяльський, у якого на одному з тренувань заклинило спину. Також Володимир Шепелєв і Беньямін Вербич не грали через простудне захворювання.

    4 лютого кияни проведуть ще один поєдинок - на цей раз з угорським клубом «Академія Пушкаша».

    У цьому матчі тренери планували використовувати тих футболістів, які не грали з «Естерсундом», але через кадрові проблем комусь із виконавців, скоріше за все, доведеться отримати підвищене навантаження.

    Джерело: zbirna.com

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Руслан Ротань ФК «Динамо»
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