Ротань та Буяльський травмувалися під час товариського матчу «Динамо»
- Сьогодні, 11:10
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Також Володимир Шепелєв і Беньямін Вербич не грали через простуду
Стали відомо про травми хавбеків «Динамо» Руслана Ротаня і Віталія Буяльського.
У контрольному матчі проти «Естерсунда» новачок «Динамо» Руслан Ротань отримав травму голеностопа, але про ступінь пошкодження говорити поки рано.
У цьому спарингу також не брав участі Віталій Буяльський, у якого на одному з тренувань заклинило спину. Також Володимир Шепелєв і Беньямін Вербич не грали через простудне захворювання.
4 лютого кияни проведуть ще один поєдинок - на цей раз з угорським клубом «Академія Пушкаша».
У цьому матчі тренери планували використовувати тих футболістів, які не грали з «Естерсундом», але через кадрові проблем комусь із виконавців, скоріше за все, доведеться отримати підвищене навантаження.
Джерело: zbirna.com