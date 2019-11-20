Розвівся з дружиною, запустив бороду і став глибоко релігійним. Як зараз виглядає борець-регіонал Тедеєв



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Ельбрус Тедеєв (другий справа) в компанії ще двох видатних українських борців - Валерія Андрійцева (зліва) і Олександра Захарука (другий зліва) Фейсбук Олександра Захарука

Ельбрус Сосланович перебуває у відмінній формі

Після того, як у лютому 2014 року за підсумками Революції Гідності екс-президент Віктор Янукович втік з країни, його однопартієць-реґіонал Ельбрус Тедеєв, котрий називав Віктора Федоровича «богом і царем», поступово зник з політичного і спортивного небосхилів.

Його можна було побачити на похоронах Михайла Чечетова та Ірини Бережної, деяких офіційних спортивних заходах. Але загалом Ельбрус Сосланович пішов у тінь і не сколихував публіку навіть своїми знаменитими заявами у соцмережах.

За нашою інформацією, Тедеєв, якому зараз 44 роки, розі йшовся з дружиною Фаїною, з якою виховує трьох доньок – Діану, Тетяну і Єву. Ельбрус Сосланович став ще ґречнішим парафіянином московської православної церкви.

Також Тедеєв пішов з посади президента Асоціації спортивної боротьби України. Але при цьому останнім часом він знову відновив тренування і, судячи з фото, зокрема того, яке розповсюдив у власних соцмережах чотириразовий чемпіон Європи Олександр Захарук, перебуває у відмінній формі.

Ельбрус Тедеєв – олімпійський чемпіон Афін-2004, триразовий чемпіон світу і чемпіон Європи.