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    Розвівся з дружиною, запустив бороду і став глибоко релігійним. Як зараз виглядає борець-регіонал Тедеєв

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    Ельбрус Тедеєв (другий справа) в компанії ще двох видатних українських борців - Валерія Андрійцева (зліва) і Олександра Захарука (другий зліва) - Розвівся з дружиною, запустив бороду і став глибоко релігійним. Як зараз виглядає борець-регіонал Тедеєв
    Ельбрус Тедеєв (другий справа) в компанії ще двох видатних українських борців - Валерія Андрійцева (зліва) і Олександра Захарука (другий зліва)
    Фейсбук Олександра Захарука

    Ельбрус Сосланович перебуває у відмінній формі

    Після того, як у лютому 2014 року за підсумками Революції Гідності екс-президент Віктор Янукович втік з країни, його однопартієць-реґіонал Ельбрус Тедеєв, котрий називав Віктора Федоровича «богом і царем», поступово зник з політичного і спортивного небосхилів.

    Його можна було побачити на похоронах Михайла Чечетова та Ірини Бережної, деяких офіційних спортивних заходах. Але загалом Ельбрус Сосланович пішов у тінь і не сколихував публіку навіть своїми знаменитими заявами у соцмережах.

    За нашою інформацією, Тедеєв, якому зараз 44 роки, розі йшовся з дружиною Фаїною, з якою виховує трьох доньок – Діану, Тетяну і Єву. Ельбрус Сосланович став ще ґречнішим парафіянином московської православної церкви.

    Також Тедеєв пішов з посади президента Асоціації спортивної боротьби України. Але при цьому останнім часом він знову відновив тренування і, судячи з фото, зокрема того, яке розповсюдив у власних соцмережах чотириразовий чемпіон Європи Олександр Захарук, перебуває у відмінній формі.

    Ельбрус Тедеєв – олімпійський чемпіон Афін-2004, триразовий чемпіон світу і чемпіон Європи.  

     Читайте також: Руслан Савлохов: Нас з братами демонізували, а ми лише надто рано увійшли у великий бізнес
    Віктор Янукович Партія регіонів вільна боротьба Олександр Захарук Ельбрус Тедеєв
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