Розвівся з дружиною, запустив бороду і став глибоко релігійним. Як зараз виглядає борець-регіонал Тедеєв
Ельбрус Сосланович перебуває у відмінній формі
Після того, як у лютому 2014 року за підсумками Революції Гідності екс-президент Віктор Янукович втік з країни, його однопартієць-реґіонал Ельбрус Тедеєв, котрий називав Віктора Федоровича «богом і царем», поступово зник з політичного і спортивного небосхилів.
Його можна було побачити на похоронах Михайла Чечетова та Ірини Бережної, деяких офіційних спортивних заходах. Але загалом Ельбрус Сосланович пішов у тінь і не сколихував публіку навіть своїми знаменитими заявами у соцмережах.
За нашою інформацією, Тедеєв, якому зараз 44 роки, розі йшовся з дружиною Фаїною, з якою виховує трьох доньок – Діану, Тетяну і Єву. Ельбрус Сосланович став ще ґречнішим парафіянином московської православної церкви.
Також Тедеєв пішов з посади президента Асоціації спортивної боротьби України. Але при цьому останнім часом він знову відновив тренування і, судячи з фото, зокрема того, яке розповсюдив у власних соцмережах чотириразовий чемпіон Європи Олександр Захарук, перебуває у відмінній формі.
Ельбрус Тедеєв – олімпійський чемпіон Афін-2004, триразовий чемпіон світу і чемпіон Європи.