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    Руководители клубов НБА назвали главных фаворитов нового сезона

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    Регулярный чемпионат начнется в ночь с 22 на 23 октября матчами &laquo;Торонто Рэпторс&raquo; &mdash; &laquo;Нью-Орлеан&raquo; и &laquo;Клипперс&raquo; &mdash; &laquo;Лейкерс&raquo; - Руководители клубов НБА назвали главных фаворитов нового сезона
    Регулярный чемпионат начнется в ночь с 22 на 23 октября матчами «Торонто Рэпторс» — «Нью-Орлеан» и «Клипперс» — «Лейкерс»

    По мнению 46% боссов клубов, чемпионом сезона-2019/20 станет «Лос-Анджелес Клипперс»

    Генеральные менеджеры клубов НБА поделились прогнозами на предстоящий сезон, назвав главных претендентов на чемпионство и индивидуальные награды, сообщает официальный сайт лиги.

    По мнению 46% руководителей клубов, чемпионом сезона-2019/20 станет «Лос-Анджелес Клипперс». Следом идут «Милуоки Бакс» (36%) и «Лос-Анджелес Лейкерс», получивший 11% голосов.

    Также был проведён опрос на тему, кто станет самым ценным игроком сезона. 52% опрошенных посчитали, что им станет Яннис Адетокунбо из «Милуоки».

    Лучшим новичком сезона, по мнению менеджеров, станет первый номер драфта Зайон Уильямсон («Нью-Орлеан Пеликанс»), получивший 68% голосов.

    Регулярный чемпионат начнется в ночь с 22 на 23 октября матчами «Торонто Рэпторс» — «Нью-Орлеан» и «Клипперс» — «Лейкерс».

    Джерело: Чемпионат.com

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