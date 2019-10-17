Влада Седан: горячие фото темпераментной блондинки, которой сделал предложение Александр Зинченко



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Влада Седан

23-летняя «Мисс Винница-2013» Влада Щеглова стала известной после того, как ее фото с украинским флагом на плечах облетели мировую прессу во время Евро-2016

Вскоре после победы сборной Украины над португальцами в матче квалификации чемпионата Европы-2020 лидер нашей команды Александр Зинченко предложил руку и сердце своей любимой девушке, известной телеведущей и модели Владе Седан.

Предложение Александр делал на газоне НСК «Олимпийский» в Киеве, как принято, на колене и с тысячами роз.

«Главное «да» в моей жизни», - подписал Александр соответствующую фотографию у себя в Instagram.

23-летняя «Мисс Винница-2013» Влада Щеглова, которую знают под телевизионным псевдо Седан, стала известной после того, как ее фото с украинским флагом на плечах облетели мировую прессу во время Евро-2016.

Именно так Влада поддерживала сборную Украины на Евро-2016

Вскоре девушка стала встречаться с воспитанником «Шахтера», а ныне нападающим «Мариуполя» Андреем Борячуком. Впрочем, надолго эти взаимоотношения не растянулись. Влада решила попробовать себя на телевидении и быстро стала своей на телеканалах «Футбол».

Собственно, работая на матчах с участием сборной Украины, девушка и сошлась ближе с Александром Зинченко.