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    Влада Седан: горячие фото темпераментной блондинки, которой сделал предложение Александр Зинченко

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    Влада Седан - Влада Седан: горячие фото темпераментной блондинки, которой сделал предложение Александр Зинченко
    Влада Седан

    23-летняя «Мисс Винница-2013» Влада Щеглова стала известной после того, как ее фото с украинским флагом на плечах облетели мировую прессу во время Евро-2016

    Вскоре после победы сборной Украины над португальцами в матче квалификации чемпионата Европы-2020 лидер нашей команды Александр Зинченко предложил руку и сердце своей любимой девушке, известной телеведущей и модели Владе Седан.

    Предложение Александр делал на газоне НСК «Олимпийский» в Киеве, как принято, на колене и с тысячами роз.

    «Главное «да» в моей жизни», - подписал Александр соответствующую фотографию у себя в Instagram.

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    Влада Седан: горячие фото темпераментной блондинки, которой сделал предложение Александр Зинченко
    Влада Седан: горячие фото темпераментной блондинки, которой сделал предложение Александр Зинченко
    Влада Седан: горячие фото темпераментной блондинки, которой сделал предложение Александр Зинченко
    Влада Седан: горячие фото темпераментной блондинки, которой сделал предложение Александр Зинченко
    Влада Седан: горячие фото темпераментной блондинки, которой сделал предложение Александр Зинченко
    Влада Седан: горячие фото темпераментной блондинки, которой сделал предложение Александр Зинченко
    Влада Седан: горячие фото темпераментной блондинки, которой сделал предложение Александр Зинченко
    Влада Седан: горячие фото темпераментной блондинки, которой сделал предложение Александр Зинченко
    Влада Седан: горячие фото темпераментной блондинки, которой сделал предложение Александр Зинченко
    Влада Седан: горячие фото темпераментной блондинки, которой сделал предложение Александр Зинченко
    Влада Седан: горячие фото темпераментной блондинки, которой сделал предложение Александр Зинченко
    Влада Седан: горячие фото темпераментной блондинки, которой сделал предложение Александр Зинченко
    Влада Седан: горячие фото темпераментной блондинки, которой сделал предложение Александр Зинченко
    Влада Седан: горячие фото темпераментной блондинки, которой сделал предложение Александр Зинченко
    Влада Седан: горячие фото темпераментной блондинки, которой сделал предложение Александр Зинченко
    Влада Седан: горячие фото темпераментной блондинки, которой сделал предложение Александр Зинченко
    Влада Седан: горячие фото темпераментной блондинки, которой сделал предложение Александр Зинченко
    Влада Седан: горячие фото темпераментной блондинки, которой сделал предложение Александр Зинченко
    Влада Седан: горячие фото темпераментной блондинки, которой сделал предложение Александр Зинченко
    Влада Седан: горячие фото темпераментной блондинки, которой сделал предложение Александр Зинченко
    Влада Седан: горячие фото темпераментной блондинки, которой сделал предложение Александр Зинченко
    Влада Седан: горячие фото темпераментной блондинки, которой сделал предложение Александр Зинченко
    Влада Седан: горячие фото темпераментной блондинки, которой сделал предложение Александр Зинченко
    Влада Седан: горячие фото темпераментной блондинки, которой сделал предложение Александр Зинченко
    Влада Седан: горячие фото темпераментной блондинки, которой сделал предложение Александр Зинченко
    Влада Седан: горячие фото темпераментной блондинки, которой сделал предложение Александр Зинченко
    Влада Седан: горячие фото темпераментной блондинки, которой сделал предложение Александр Зинченко
    Влада Седан: горячие фото темпераментной блондинки, которой сделал предложение Александр Зинченко
    Влада Седан: горячие фото темпераментной блондинки, которой сделал предложение Александр Зинченко
    Влада Седан: горячие фото темпераментной блондинки, которой сделал предложение Александр Зинченко
    Влада Седан: горячие фото темпераментной блондинки, которой сделал предложение Александр Зинченко
    Влада Седан: горячие фото темпераментной блондинки, которой сделал предложение Александр Зинченко
    Влада Седан: горячие фото темпераментной блондинки, которой сделал предложение Александр Зинченко
    Влада Седан: горячие фото темпераментной блондинки, которой сделал предложение Александр Зинченко
    Влада Седан: горячие фото темпераментной блондинки, которой сделал предложение Александр Зинченко
    Влада Седан: горячие фото темпераментной блондинки, которой сделал предложение Александр Зинченко
    Влада Седан: горячие фото темпераментной блондинки, которой сделал предложение Александр Зинченко
    Влада Седан: горячие фото темпераментной блондинки, которой сделал предложение Александр Зинченко
    Влада Седан: горячие фото темпераментной блондинки, которой сделал предложение Александр Зинченко
    Влада Седан: горячие фото темпераментной блондинки, которой сделал предложение Александр Зинченко
    Влада Седан: горячие фото темпераментной блондинки, которой сделал предложение Александр Зинченко
    Влада Седан: горячие фото темпераментной блондинки, которой сделал предложение Александр Зинченко
    Влада Седан: горячие фото темпераментной блондинки, которой сделал предложение Александр Зинченко
    Влада Седан: горячие фото темпераментной блондинки, которой сделал предложение Александр Зинченко
    Влада Седан: горячие фото темпераментной блондинки, которой сделал предложение Александр Зинченко
    Влада Седан: горячие фото темпераментной блондинки, которой сделал предложение Александр Зинченко
    Влада Седан: горячие фото темпераментной блондинки, которой сделал предложение Александр Зинченко

    23-летняя «Мисс Винница-2013» Влада Щеглова, которую знают под телевизионным псевдо Седан, стала известной после того, как ее фото с украинским флагом на плечах облетели мировую прессу во время Евро-2016.

    Именно так Влада поддерживала сборную Украины на Евро-2016
    Именно так Влада поддерживала сборную Украины на Евро-2016

    Вскоре девушка стала встречаться с воспитанником «Шахтера», а ныне нападающим «Мариуполя» Андреем Борячуком. Впрочем, надолго эти взаимоотношения не растянулись. Влада решила попробовать себя на телевидении и быстро стала своей на телеканалах «Футбол».

    Собственно, работая на матчах с участием сборной Украины, девушка и сошлась ближе с Александром Зинченко.

    спорт новости
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